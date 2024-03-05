Макрон призвал союзников не быть трусами касательно поддержки Украины – Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия. Он подчеркнул, что сейчас не время проявлять трусость.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. "Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", – сказал Макрон.

Говоря о широкомасштабном вторжении России в Украину, Макрон заявил во вторник, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю".

Ожидается, что во время своего визита в Прагу Макрон обсудит поддержку планов, объявленных в прошлом месяце Чешской Республикой при поддержке Канады, Дании и других стран, по финансированию быстрой закупки сотен тысяч патронов из третьих стран для отправки на Украину.

Украине критически не хватает артиллерийских снарядов, поскольку Силы обороны пытаются сдержать оккупантов, которые снова переходят в наступление на востоке, спустя два года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение.

Макрон 26 февраля заявил, что Париж внесет свой вклад в чешскую инициативу, не уточнив, каким образом.

Одним из ключевых вопросов для Франции было то, как будет финансироваться такая инициатива, учитывая, что она уже давно настаивает на том, чтобы ЕС использовал европейское финансирование только для европейской оборонной промышленности, и выступает против идеи использования европейских денег для покупок за пределами блока.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На нем он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Первым президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова Макрона. Он пояснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

Впоследствии идею Макрона прокомментировали другие партнеры Украины. Например, в правительствах Испании, Италии и Бельгии, где также не согласились с предложением Франции, просто сослались на материальную помощь, которую они оказывают и которую считают достаточной.

Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы. Впоследствии он подтвердил, что сознательно предложил направить войска в Украину.

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