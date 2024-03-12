'Формат диалога в порту Одессы Путин уже продемонстрировал': Зеленский объяснил, почему пауза в войне на руку России

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, к какому формату диалога он на самом деле готов, когда нанес ракетный удар по Одессе во время визита главы государства и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По словам Зеленского, главарь Кремля хочет переговоров лишь для того, чтобы получить паузу, подготовить армию и начать новую агрессию против Украины.

В свою очередь цивилизованный мир разрабатывает план с конкретными шагами, которые могут положить конец российско-украинской войне. Об этом Зеленский заявил в интервью французским изданиям BFM TV и Le Monde.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже проходила "нормандский" и "минский" форматы переговоров, которые не принесли результатов. Также президент уверен, что Путин хочет паузу в войне, чтобы получить дополнительные возможности и дополнительное время для восстановления своей армии.

"Формат диалога в порту Одессы он уже продемонстрировал. Мы проходили "нормандский формат", который у нас был. Было большое количество разных встреч не только в Нормандии, но также на техническом уровне в минском процессе. Там было большое количество переговоров, больше сотни – точно. Для него, для Путина, эта пауза как кислород. Эта пауза – не мирные переговоры, это для него дыхание, дополнительные возможности, дополнительное время для восстановления своей армии, которая сейчас в сложном положении", – сказал Зеленский.

Также украинский президент подчеркнул, что сейчас Россия обстреливает Украину северокорейским оружием из-за дефицита собственного вооружения. При этом Зеленский добавил, что в случае паузы в войне страна-террорист восстановит свои возможности и попытается полностью оккупировать Украину.

"На нас прилетают северокорейские снаряды, на нас прилетает северокорейская артиллерия, на нас прилетают северокорейские ракеты. Это говорит не о том, что он не один, а с партнерами, это говорит о том, что у него дефицит соответствующей амуниции. Если мы сделаем паузу, это будет такой самый минский процесс, который даст возможность России подготовиться и в этот раз прийти для полной оккупации Украины, но уже не сделать тех ошибок, которые он сделал в самом начале, когда его ядро армии нами было уничтожено", – заявил президент Украины.

В то же время Зеленский добавил, что до конца весны состоится встреча лидеров цивилизованных стран на саммите мира. По итогам этой встречи планируется выйти с четким алгоритмом действий, которые позволят положить конец войне. Также президент заявил, что в этом плане речь не будет идти о политической изоляции Путина.

"Это будет преимущество и не просто политическая изоляция для Путина. Самое главное – мы все выйдем с планом и решительными шагами. После этого соответствующие государства должны передать его представителям Российской Федерации. Мы покажем, что мы хотим мира, но это не просто пауза для того, чтобы Путин готовился. Нет. Это конкретика, что мы делаем. Пауза – это просто пауза, а тут должны быть шаги к завершению войны, только действия", – заявил Зеленский.

Напомним, 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на слова Папы Римского, который заявил, что Украине нужно перейти к переговорам со страной-агрессором Россией. Песков выдал, что главарь Кремля Владимир Путин также неоднократно высказывался в пользу переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский призвал к переговорам в войне России в Украине и отметил, что одна из сторон должна проявить "мужество поднять белый флаг", хотя и не указал, какая именно. Впервые в контексте войны в Украине понтифик использовал слово "поражение".

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