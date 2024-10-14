Есть дефицит в тыловых кадрах: в Раде рассказали, сколько мобилизованных попадает на фронт

После мобилизации непосредственно на линию фронта попадает только 10-15% новобранцев, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Парламентарий заявил, что дефицит есть не только на боевых, но и на тыловых должностях – например, войску не хватает электриков, водителей и проч..

Видео дня

Нардеп от партии "Слуга народа" в эфире "Радио Свобода" прокомментировал мобилизационные рейды ТЦК и СП в общественных местах в разных городах страны. "Центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства, напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а долг", – поделился мнением политик.

Он добавил, что военнослужащие, которые на войне уже третий год, "тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы" или в рестораны".

"Я так понимаю, что фидбек в большинстве идет от боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что нужно пополнение, а пополнение не поступает", – сказал Федиенко.

Он подчеркнул, что мобилизация необходима, ведь Силам обороны нужно доукомплектование. На вопрос, провалена ли мобилизация, политик не ответил: он сказал, что это "информация с ограниченным доступом".

"Я могу лишь констатировать, что наши боевые подразделения, которые сейчас выполняют свой долг по защите Родины, нуждаются в доукомплектовании", – отметил депутат.

Он заверил, что на фронт попадают не все мобилизованные, ведь дефицит есть и в тылу.

"У нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов – людей, которые работают с деньгами в бригадах. Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, до 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", – сказал народный депутат Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По словам Александра Федиенко, в 2024 году более шести миллионов военнообязанных в Украине не выполнили свою обязанность по обновлению данных в военкоматах.

– Ранее в Киевском городском ТЦК и СП высказались по поводу резонансного рейда возле Дворца спорта 11 октября. Там заверили, что никаких конфликтных ситуаций не было, а задерживали только граждан, нарушивших нормы действующего законодательства.

– По поводу случившегося также высказался фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!