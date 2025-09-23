Есть два фактора: появилось объяснение, почему российские КАБы снова долетают до Запорожья. Видео

Российские захватчики возобновили удары по Запорожью с помощью управляемых авиабомб. Этому способствовали модернизация вражеского вооружения и изменение тактики массированных атак.

Такое мнение высказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает "Суспільне". В частности, последний удар по городу, в ночь на 23 сентября, унес жизнь одного человека.

Что известно

"Две основные причины: россияне модернизировали свои средства. Не буду говорить, в чем модернизировали. Второе: например, в ночь с воскресенья на понедельник россияне осуществили массированный обстрел, которого не было раньше, сразу запустив 15 КАБов за 20 минут", – пояснил чиновник.

По его словам, из 15 управляемых авиабомб – 6 удалось сбить, еще 9 достигли цели и десятый боеприпас упал в поле. Федоров заверил, что знает, как бороться с тактикой оккупантов.

Кроме того, 23 сентября он пообщался с командующим Воздушными силами, после того был разговор с премьер-министром Украины, поэтому чиновник пообещал за несколько дней доложить о ситуации.

Что предшествовало

Российские войска ночью 23 сентября совершили авиационный удар по Запорожью. После нескольких взрывов в городе начались пожары, есть повреждения частной и промышленной инфраструктуры. Под завалами погиб мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 сентября в Запорожье также раздавались взрывы: облцентр оказался под атакой российских войск. На местах попаданий вспыхнули пожары, есть разрушения. В результате удара известно о четырех раненых и трех погибших: тело третьей жертвы нашли под завалами полностью разрушенного дома.

