Летом ожидаются очень интенсивные попытки сломать наш фронт: от чего будет зависеть провал вражеских планов? Интервью с Сунгуровским

В последние дни появилось сразу несколько хороших новостей для Украины. В частности, это решение о выделении дополнительной финансовой помощи нашей стране, исчисляемой миллиардами долларов, инициатива НАТО по созданию бесполетной зоны над западной Украиной, новые возможности украинских морских дронов и уничтожение вражеского ракетного корабля.

Однако планы российской оккупационной армии по поводу летнего наступления не отменены. Более того – из-за того, что масштабный пакет военной помощи Украине уже начал поступать на поле боя, враг будет пытаться воспользоваться "форточкой возможностей", чтобы в последнюю минуту сломать наш фронт. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

– Морские дроны СБУ Sea Baby теперь оснащены системами "Град". Несколько дней назад они эффективно атаковали позиции неприятеля на Кинбурнской косе. По-вашему, насколько это серьезное усиление возможностей наших дронов? И каково значение Кинбурнской косы с военной точки зрения?

– Если у наших военных моряков были планы иметь центральную базу в Николаеве, то Кинбурнская коса – это вход в эту базу. Если иметь контроль над этой косой, это означает контроль над входом в эту базу.

Использование этих дронов, прежде всего их новой оснастки, систем огневого воздействия на противника – это шаг вперед к приобретению новых возможностей. Я это расцениваю как положительную динамику. Ведь, практически не имея военно-морского флота, Украина приобретает если и не паритет в Черном море, то по крайней мере апеллирует к преимуществу, которое всегда было на стороне России.

– 19 мая Силы обороны поразили ракетный корабль "Циклон", эта информация уже официально подтверждена. Что это за корабль? Насколько это большая потеря для врага?

– Думаю, не стоит говорить о том, что какой-то один корабль оказывает существенное влияние на военно-морские возможности. Это флот, это военно-морское соединение, выполняющее определенные задачи. Каждый элемент, каждый корабль имеет собственные задачи, собственную функциональную нагрузку. Уничтожение любого из этих кораблей уменьшает военно-морские возможности России, и именно с такой позиции следует оценивать эти события.

То, что "Циклон" может иметь на борту ракеты "Калибр", – это также влияет на возможности противника наносить удары крылатыми ракетами с большого расстояния. Но здесь следует учитывать, что дальность "Калибров" – 2000-3500 километров. Поэтому, имея флот в Каспийском море, у России остается определенный потенциал для нанесения таких ударов. Следовательно, уничтожение "Циклона" уменьшает эти возможности, но не ликвидирует их.

– Обсуждается план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе нашей страны. В частности, предлагается развернуть противовоздушную оборону вдоль западной границы Украины. Цель – защита стран НАТО от атак российских средств поражения, а также собственно этой украинской территории. Правда, немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против такой инициативы, поскольку, по его мнению, это может привести к прямому вовлечению Альянса в войну в Украине.

– В принципе, таким образом силами ПВО НАТО была бы прикрыта вся западная часть Украины. Всю Украину эта система не перекроет, учитывая дальность ракет, которые там могут использоваться. Однако, если бы прикрыли хотя бы часть, это было бы очень хорошо, поскольку мы сэкономили бы часть средств ПВО и могли бы использовать их на других участках фронта.

Но не факт, что это решение будет принято, поскольку многие страны НАТО опасаются реакции России. Мы помним, что подобные опасения не раз удерживали страны-члены НАТО от более решительных шагов. Да и даже если такое решение будет принято, пройдет немало времени, пока оно будет реализовано. Вдобавок надо иметь средства для реализации. Это те же системы Patriot, которые мы просим у союзников, чтобы прикрыть преимущественно восток, а не запад Украины.

Следовательно, это требует дополнительных расчетов. Сказать сразу, насколько это хорошая инициатива, нельзя. Потому что неограниченных ресурсов нет ни у нас, ни у Европы.

– Однако есть хорошие новости о финансовой поддержке Украины. Совет Европы принял решение о передаче Украине замороженных российских активов. Речь идет о более чем 3 миллиардах долларов.

– Да, на год. Это действительно положительное решение. Подобные решения – о передаче замороженных активов, создании бесполетной зоны, переустройстве оборонной промышленности Европы – это свидетельство того, что Европа наконец просыпается. Итак, положительная динамика есть. К сожалению, не такая быстрая, как нам бы хотелось.

– И еще госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделяют для Украины дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования.

– В США это сложнее. Хотя в общем сложности у всех. У всех впереди выборы: в Европарламент, выборы президента США и Конгресса. И эти избирательные процессы накладывают серьезный отпечаток на процессы и их динамику. Это реалии нашей жизни, и мы должны учитывать это в своих планах, особенно если готовим почву для решительного контрнаступления.

Планирование контрнаступательных действий без учета динамики этих процессов, происходящих и в Штатах, и в Европе, будет иметь негативные последствия. Это было уже в прошлом году, когда планировали контрнаступление, но не получили всего необходимого для этого.

– Через считаные дни начинается календарное лето, и именно на лето враг может планировать масштабное наступление. Каков ваш прогноз на эти три летних месяца? Действительно ли противник может прибегнуть к чрезвычайно активным действиям?

– Я считаю, что такие действия на самом деле планируются и они произойдут. Все говорят об окне возможностей, но у Путина осталась всего лишь форточка возможностей. Он очень ограничен во времени. Он рассчитывал, что помощь США вообще не дойдет до Украины, а сейчас рассчитывает, что ему удастся затормозить темпы ее поступления.

Но факт в том, что такое вооружение уже поступает. Темпы его поступления станут решающим фактором – вместе с нашей мобилизацией, конечно. Потому что невозможно рассматривать эти вопросы по отдельности. Люди, техника и наши возможности в целом.

В течение следующих месяцев я ожидаю очень интенсивных если не действий, то попыток РФ сломать наш фронт. К этому нужно готовиться. Но готовиться мы должны, учитывая все процессы с помощью союзников и внутри России.

К примеру, действия, которые противник предпринял на севере, имеют смысл только при наличии существенных стратегических резервов. Планы по созданию таких резервов у него тоже есть. Но насколько они могут реализоваться в реальности – большой вопрос. Можно планировать создание 16 бригад, 2-3 армий и т.д. Но одно дело планировать, а другое – применять эти средства на фронте. Если Россия создает резервы, их хватит только для того, чтобы затыкать дыры на фронте. Ни о каких стратегических резервах речь не идет.