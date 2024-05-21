В Генштабе подтвердили поражение российского ракетного корабля 'Циклон': что известно

В ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе очередное судно Черноморского флота РФ. Речь идет о ракетном корабле "Циклон" проекта 22800.

Информацию подтвердили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Более подробные данные военные не предоставили.

В то же время, Telegram-канал "Досье шпиона" ранее сообщал, что "Циклон" поразили ракетами ATACMS. В результате удара погибли шесть военных Черноморского флота РФ, еще 11 ранены. Сам корабль был утоплен, утверждал источник канала.

Напомним, в апреле в ВМС ВСУ сообщали, что за время полномасштабной войны Черноморский флот РФ потерял уже треть своих кораблей. Среди уничтоженных Силами обороны Украины судов не только флагман, но и сторожевой, и большие десантные корабли. Есть даже подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили, что оккупанты укрепляют свою военно-морскую базу в Новороссийске, куда раньше они перетащили большую часть Черноморского флота РФ. Они устанавливают разные средства против морских дронов.

– В сети показали изображения поврежденных кораблей ЧФ Российской Федерации в бухте временно оккупированного Севастополя. Среди них – два военно-десантных корабля, а также "Иван Хурс".

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