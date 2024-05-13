'Иван Хурс' и два БДК: в сети показали поврежденные корабли РФ в бухте Севастополя. Фото

В сети появились изображения поврежденных кораблей ЧФ Российской Федерации в бухте временно оккупированного Севастополя. Среди них – два военно-десантных корабля, а также "Иван Хурс".

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". "Наши глаза" все видят: зафиксированы корабли, которые стоят на ремонте в 13-м судоремонтном заводе ЧФ России в Килен-бухте Севастополя", – говорится в сообщении.

На первом фото зафиксирован разведывательный корабль "Иван Хурс", частично прикрытый маскировочными сетками, пришвартованный у причала №41А.

На втором снимке изображен БДК проекта 775 у причала №40А, также частично прикрытый маскировочными сетками.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны в ночь на 6 мая уничтожило морским дроном Магура V5 российский скоростной катер вблизи поселка Черноморское Евпаторийского района оккупированного Крыма. Судно оккупантов находилось в пункте базирования в районе бухты Узкая.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска устанавливают дополнительные баржи на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму. Таким образом они пытаются защититься от украинских морских дронов.

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