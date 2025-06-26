'Есть кто живой?': в полиции показали кадры с бодикамер патрульных на местах обстрелов Славянска и Краматорска. Видео

Страна-агрессор Россия не прекращает терроризировать Донецкую область. Враг постоянно атакует города и села, в частности Славянск и Краматорск.

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В полиции показали кадры с бодикамер патрульных на местах обстрелов. Правоохранители разыскивают людей, пострадавших от вражеских атак, постоянно спрашивая есть ли кто-то живой.

"Полицейские оказывали домедицинскую помощь раненым, успокаивали и поддерживали местных жителей, а также проводили обход разрушенных территорий", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что российские оккупанты днем в четверг, 26 июня, нанесли удар из артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате атаки повреждена аптека, двое мирных жителей получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ ночью 26 июня ударили дронами по многоэтажке в городе Белозерское Покровского района Донецкой области. В результате удара пострадали пятеро гражданских.

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