Есть масштабные разрушения: разведка Британии показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под Волгоградом

В ночь на 22 августа украинские беспилотники атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Вследствие удара российские оккупанты понесли потери ключевой инфраструктуры и вооружения.

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О масштабных разрушениях после атаки БПЛА свидетельствуют спутниковые снимки. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

Британское разведывательное ведомство опубликовало спутниковые снимки военного аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области после атаки БПЛА. После взрывов были разрушены три укрытия для самолетов.

Кроме того, поврежден обтекатель антенны, вспомогательные здания и открытые складские помещения. По предварительным данным, на аэродроме было уничтожено много управляемых авиабомб, которыми российские оккупанты ежедневно терроризируют Украину.

Также на момент удара на территории аэродрома "Мариновка" могли находиться почти три десятка истребителей Су-24 и Су-34.

Напомним, аэродром "Мариновка" в Волгоградской области, который утром 22 августа атаковали украинские дроны, – единственный, на котором РФ построила укрытия для самолетов. Он расположен в 200 км от Казахстана и 270 км от Украины.

Ранее сообщалось, что спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на территории аэродрома. Судя по снимкам, один из пожаров вспыхнул на технической позиции подготовки самолетов – площадке, на которой стоят борта. Еще одна – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Третий центр возгорания – на территории, где проходит рулежная дорожка аэродрома.

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