В 270 км от Украины: чем уникален аэродром 'Мариновка', который атаковали Силы обороны

Аэродром "Мариновка" в Волгоградской области, который утром 22 августа атаковали украинские дроны, – единственный, на котором РФ построила укрытия для самолетов. Он расположен в 200 км от Казахстана и 270 км от Украины.

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Расстояние от аэродрома до линии фронта составляет 450 км. Как пишет Defence Express, укрытия для самолетов могут оградить от погодных условий, но не от обломков.

"А это крайне важно, потому что удар украинских дронов вызвал детонацию боеприпасов", – говорится в материале.

Несмотря на все отчеты местных властей и минобороны РФ о сбитии "большинства" дронов, падение "обломков" оказалось достаточно эффективным – ближайший поселок Октябрьское готовили к эвакуации, а гражданский аэропорт "Гумрак" в 40 км временно закрыли.

Напомним, утром 22 августа в Волгоградской области России заявили об атаке 28 БПЛА и взрывах, произошедших в районе города Калач-на-Дону. Затем над расположенным вблизи военным аэродромом "Мариновка" вспыхнул пожар и были слышны звуки детонации.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заверил, что атаку БПЛА отразили ПВО и признал пожар из-за падения дрона на территории объекта минобороны.

Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на территории аэродрома. Судя по снимкам, один из пожаров вспыхнул на технической позиции подготовки самолетов – площадке, на которой стоят борта. Еще одна – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Третий центр возгорания – на территории, где проходит рулежная дорожка аэродрома.

Впоследствии стало известно, что атаку организовали СБУ и ССО. Дроны поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области России. Указанный аэродром враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны в Курской области РФ вывели из строя основные мосты через реку Сейм. Россияне пытаются помочь ситуации, приводя понтонные переправы, однако они оперативно уничтожаются украинскими воинами, кое-где еще до начала строительства.

– Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в ночь на среду, 21 августа, пять регионов РФ были атакованы беспилотниками. Всего было использовано около 50 БПЛА.

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