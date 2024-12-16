'Есть небольшой прогресс': Трамп рассказал об усилиях по прекращению войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в своих усилиях, направленных на прекращение войны в Украине. Вместе с тем он отметил, что это сложная задача.

Видео дня

Об этом Трамп сказал в понедельник, 16 декабря, во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Его цитирует "Голос Америки".

Республиканец назвал войну в Украине "ужасающей", в которой убивают людей в невиданных масштабах. Он отметил, что у его команды есть "небольшой прогресс" в попытках остановить эту бойню, однако не указал, какой именно.

"Мы пытаемся остановить войну, ужасную, ужасную войну, которая ведется в Украине... У нас есть небольшой прогресс. Это сложно. Это неприятно. Это противно. Людей убивают в масштабах, которых никто никогда не видел", – сказал Трамп.

При этом он назвал Украину житницей мира, превратившейся в поле битвы. Трамп в очередной раз отметил, что количество погибших с обеих сторон чрезвычайно велико. Он также довольно эмоционально обрисовал боевые действия.

"Количество солдат, погибающих с обеих сторон, астрономично. Я никогда не видел ничего подобного... Никто не видел ничего подобного. Там очень ровная поверхность, очень ровная земля. Вот почему это прекрасная сельскохозяйственная земля. На самом деле – это житница для мира, но она очень плоская, и пулю ничего не останавливает, кроме тела. Нет защиты, ничего", – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что реальный масштаб трагедии значительно превышает то, что сообщают официальные источники.

При этом он выразил некоторое сомнение в достижении успеха в его намерениях положить конец этой войне. Трамп уже не говорил ничего об "окончании конфликта за 24 часа", зато он сказал осторожно: "посмотрим, что получится".

"Происходящее на войне в Украине значительно хуже, чем сообщается с обеих сторон. Поэтому мы будем делать, и мы делаем все лучшее, что можем, и посмотрим, что получится", — подчеркнул он.

Новоизбранный президент также рассказал о своих планах снизить напряжение в мире. Он отметил, что после выборов ежедневно прилагает усилия для того, чтобы "немного успокоить мир" и остановить войны.

"У нас не было войн, когда я уходил с должности, а сейчас весь мир взрывается", - сказал Трамп.

По его словам, он работает над тем, чтобы вернуть глобальную стабильность и достичь мира там, где это возможно.

Напомним, ранее будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп действительно хочет остановить войну и приложит максимум усилий, чтобы сделать это. Он даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

Как сообщал OBOZ.UA, в команде Трампа заявили, что готовы рассмотреть предложение Орбана о "рождественском перемирии". Об этом сказал конгрессмен-республиканец Майк Уолтц, будущий советник президента США по национальной безопасности. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, передавал ли Трамп какие-либо сообщения Кремлю через Орбана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!