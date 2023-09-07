'Есть одно слабое звено': западные аналитики рассказали, что мешает созданию 'украинского Моссада'

Более чем за полтора года продолжающейся полномасштабной войны в Украине украинские спецслужбы совершили успешные операции по ликвидации множества коллаборантов и граждан России, которые играли значительную роль во вторжении. Однако, согласно информации, предоставленной источниками в Службе безопасности Украины, создание украинской версии Моссада препятствует одна уязвимая составляющая – кадры.

Видео дня

Об этом пишет издание The Economist. В издании отметили, что за каждым человеком, который предал Украину идет слежка.

В частности, озвучиваемая информация связана с операцией, в ходе которой был ликвидирован коллаборант Евгений Юнаков, занимавший должность гауляйтера в Великом Бурлуке. В рамках этой операции, командир спецподразделения "Кавказ" и местные офицеры провели тщательное наблюдение за целью в течение нескольких дней, подробно изучая каждую малейшую деталь, начиная от его похода в магазин и заканчивая уровнем его личной защиты.

"Взорвав бомбу, они спрятались в тайных укрытиях на оккупированной территории. Группа вернулась на территорию, контролируемую Украиной, всего через несколько недель после освобождения города. Тело Юнакова так и не нашли. За 18 месяцев войны десятки людей вроде Юнакова стали мишенями во время хирургически точных операций на оккупированных территориях и в самой России. Их расстреливали, взрывали, вешали и даже иногда травили фальсифицированным коньяком", – пишет издание.

Открыто Украина не заявляла о своей причастности к ликвидации таких лиц, однако многие уже узнают "четкий профессиональный почерк украинских спецслужб". В то же время в самих структурах делают лишь намеки.

"Любой человек, который предает Украину, стреляет в украинцев или запускает ракеты по украинцам, должен понимать, что за ним следят и он будет привлечен к ответственности", – подчеркнул офицер ГУР Андрей Черняк.

При этом, комментируя возможность создания украинского аналога израильского Моссада, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил: "Нам это не нужно. Он уже существует".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям". Запускали дроны контрразведчики Службы безопасности Украины.