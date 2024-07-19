Есть определенные обязательства: Блинкен заверил, что политика США в отношении Украины не зависит от личности президента

Соединенные Штаты обязаны поддерживать Украину независимо от личности президента. Эти обязательства будут выполняться через тот или иной механизм – либо как прямая помощь, либо как соглашение по НАТО – несмотря на состав администрации нового американского президента.

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Об этом во время Аспенского форума заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что в обеих палатах Конгресса США существует "сильное двухпартийное большинство в поддержку Украины". Поэтому любой следующий президент США должен учитывать не только внешнюю геополитическую, но и внутреннюю политическую ситуацию.

"Конечно, у каждой администрации есть возможность устанавливать свою собственную политику. Мы не можем зафиксировать будущее. Но только неделю назад на саммите НАТО более 20 стран объявили, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. И это значит, что все эти страны, включая Соединенные Штаты, взяли на себя обязательство помогать Украине в течение следующего десятилетия", – отметил Блинкен.

Госсекретарь уточнил: он допускает, что новая администрация США может отказаться поддерживать Украину. Однако в любом случае такая поддержка не прекратится.

"Если бы мы отказались (от поддержки), я считаю, что это возможно. Но, к счастью, сейчас у нас есть еще более 20 стран – а мы направляемся к тому, что их будет более 30 – которые будут помогать. Это долгосрочные обязательства перед Украиной", – подчеркнул американский чиновник.

Блинкен отдельно заявил, что в США понимают успех Украины в войне как "сильную, независимую Украину, которая все больше интегрируется с Западом и стоит на ногах в военном, экономическом, демократическом планах". Более того, Россия уже проиграла войну.

"Важно отметить – Владимир Путин уже потерпел поражение. Ему не удалось достичь цели, которую он ставил, то есть стереть Украину с карты, прекратить ее существование как независимого государства, поглотить ее. Это не удалось и не может удаться", – отметил Блинкен и добавил , что РФ также проиграла в ЕС

"Россия уже потеряла свой энергетический рынок в Европе, Она сталкивается с НАТО, которое было, есть, и становится еще сильнее и больше. Три года назад никто не мог даже представить, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО. Но Путин своими действиями лишь ускорил то, что пытался предотвратить", – заметил госсекретарь США.

Все вышеперечисленное должно понимать руководство США независимо от личностей и предпочтений. Именно потому, что "любая администрация будет это принимать во внимание", политика США по помощи Украине не изменится, уверен Блинкен.

"Любая администрация должна поставить перед собой вопрос: если мы остановимся или дадим обратный ход, если отвернемся от Украины, то что сделает Путин? Агрессия восстановится и, возможно, захватчик будет иметь шанс добиться успеха там, где ему пока это не удавалось. Очевидно, на Украине он не остановится, пойдет в другие страны, включая союзников по НАТО", – подчеркнул госсекретарь.

Впрочем, Блинкен надеется, что и как последние два с половиной года, США и дальше останутся лидером среди стран по уровню поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО предполагают, что российско-украинская война может длиться еще десять лет. И Европа вообще, и в отдельности Альянс должны быть готовы к этому. Но чем сильнее западные партнеры будут поддерживать Украину и будут демонстрировать, что готовы делать это в течение длительного времени, тем быстрее война закончится, считают в НАТО