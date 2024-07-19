Европа и НАТО должны быть готовы, что война в Украине затянется на десять лет, – Столтенберг

Российско-украинская война может продолжаться еще десять лет. И Европа, и НАТО должны быть к этому готовы.

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При этом чем сильнее западные партнеры будут поддерживать Украину и демонстрировать, что готовы делать это в течение длительного времени – тем быстрее война закончится. Такую мысль высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ВВС.

Интервьюер поинтересовался у генсека Североатлантического альянса, следует ли странам НАТО быть готовыми к тому, что полномасштабная война России против Украины может затянуться на десять лет – и Столтенберг ответил утвердительно.

"Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается", – убежден генсек НАТО.

Именно поэтому, по его мнению, продолжительность войны прямо зависит от того, как скоро российский диктатор поймет, что ошибается.

"Когда мы очень ясно даем понять, что мы тут надолго, что мы твердо намерены долго помогать Украине, тогда мы создаем условия для разрешения конфликта, при котором Украина одержит верх как суверенное независимое государство", – добавил Столтенберг.

Также в ходе интервью Столтенберг снова призвал европейские страны НАТО увеличить ассигнования на помощь Украине. Он сделал это на фоне растущих опасений, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, американская помощь Украине может быть сильно урезана или и вовсе прекращена.

Напомним, ранее Столтенберг рассказал, когда заработает миссия НАТО по поддержке Украины. По его словам, она начнет работу в Германии с сентября текущего года. В штате миссии будет 700 человек.

Также генсек Альянса назначил нового представителя НАТО в Украине. OBOZ.UA рассказывал, что о нем известно.