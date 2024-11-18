'Есть определенные противоречия': Ельченко оценил, может ли Трамп остановить войну в Украине

Новый президент США Дональд Трамп может остановить войну в Украине, если этот вопрос станет одним из основных приоритетов его внешней политики. Первые шаги уже сделаны: Трамп провел разговор с Путиным, а в скором времени планируется назначение специального представителя по Украине.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил Владимир Ельченко, бывший посол Украины в США и представитель Украины при ООН. Он напомнил, что украинские власти долго добивались этого во время президентства Джо Байдена, ведь после его избрания Курт Волкер, занимавший этот пост за каденции Трампа, покинул его.

"Конечно, сам по себе факт назначения такого представителя не является панацеей, но это позволит этому человеку получать информацию из первых уст и докладывать Трампу. Поэтому все будет зависеть от того, кто это будет", – добавил Ельченко.

По его словам, сейчас идет передача дел от команды Байдена к Трампу, включая секретные документы, необходимые для принятия взвешенных решений. Этот процесс требует времени, возможно, вплоть до инаугурации. Только тогда можно будет увидеть реальный мирный план Трампа и понять его дальнейшую политику по отношению к Украине.

В то же время Владимир Ельченко выразил скепсис относительно того, что президент США в ближайшее время предложит мирное соглашение, которое будет достигнуто уже до конца этого года или в начале следующего. Он отметил, что у Трампа есть множество других приоритетов, в частности, во внутренней политике: борьба с нелегальной миграцией, реформы в сфере образования, здравоохранения, решение экономических проблем. Кроме того, во внешней политике Трамп будет сосредотачиваться также на вопросах Ближнего Востока и Китая, которые могут быть для него важнее в настоящее время.

"При всей нашей, так сказать, украиноцентричности, не надо забывать, что есть в мире много других проблем, которыми должна заниматься администрация Трампа в будущем и поэтому я не думаю, что этот вопрос будет главным, при всем уважении к самим себе, при всей той трагичности происходящих событий", — считает эксперт.

В то же время, Ельченко выразил оптимизм, заметив, что есть реальные шансы на изменения. Он добавил, что в случае избрания Камалы Гаррис вряд ли можно было ожидать каких-либо изменений в политике США.

"Нужно более активные действия, закручивание гаек по поводу санкций против России, надо что-то делать с формированием "оси зла", которая уже наверняка сложилась. Это все есть комплекс очень серьезных проблем и конечно, что от решения любой из них зависит решение других", – добавил он.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить свою вину за неспособность закончить войну в Украине на украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, американец может обвинить президента Украины в отказе идти на компромисс и переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Зеленский назвал сценарий завершения войны в 2025 году. По его словам, Украине нужно сделать все, чтобы война закончилась уже в 2025 году – дипломатическим путем.

Однако Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии, что у Украины будет крепкие позиции и поддержка международных партнеров. В то же время США могут выступать посредником, но только при сохранении их твердой поддержки Украины.