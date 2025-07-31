"Есть особенности": в Воздушных силах объяснили, почему из восьми российских ракет сбили только три и откуда были пуски. Видео

Страна-агрессор РФ в ночь на 31 июля запустила с Курщины восемь крылатых ракет "Искандер-К". Эти ракеты не менее опасны, чем баллистические "Искандер-М", – из-за короткого времени подлета и использования на сверхнизких высотах, что делает их малозаметными для украинской ПВО.

Подробностями о ночных ракетных ударах РФ поделился начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 31 июля.

Чем особенна атака РФ 31 июля

Юрий Игнат пояснил, что сейчас россияне запускали ракеты из Курской области, которая совсем недалеко от Киева, поэтому времени на обнаружение целей и реагирование было мало.

По его словам, все вражеские ракеты опасны, однако есть такие, которые сбиваются с большим показателем эффективности, тогда как другие – с меньшим.

Если сравнивать "Искандер-К" с Х-101 и "Калибрами", которые также часто оккупанты запускают по Украине, стоит учесть особенности их сбивания, сказал представитель Воздушных сил.

"Что касается ракет, которые сегодня атаковали Киевскую область, – это крылатые ракеты наземного базирования, ракеты "Искандер-К". Также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливает Россия, – это Х-101, конечно, и "Калибры". Это, собственно, по классу ракеты одинаковые, но есть особенности по их сбиванию, потому что лучшие показатели сбивания крылатых ракет – это что касается ракет Х-101", – пояснил Игнат.

Если таких ракет было запущено более 2,5 тыс., то около 2 тыс. из них поражено противовоздушной обороной Украины.

Ракет "Калибр" было сбито больше половины, а "Искандер-К" – меньше половины.

"В чем особенность? Я просто хочу объяснить сразу, что она (ракета "Искандер-К". – Ред.) не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М", потому что время подлета небольшое, запускали ракеты на этот раз из Курской области, которая совсем недалеко от города Киев, то есть времени на обнаружение, реагирование довольно таки мало", – рассказал представитель ВС ВСУ.

Еще одна особенность, которую использует враг, – это сверхнизкие высоты, добавил Игнат:

"Используют русла рек, как всегда, рельеф местности – и ракета прижимается низко к земле и становится, ну, довольно мало заметной для нашей ПВО. Таким образом, противник применяет эти ракеты уже не впервые и сегодня только три из восьми удалось поразить".

Что предшествовало

В течение ночи армия РФ задействовала все точки запусков "Шахедов" и дронов-имитаторов, а также нанесла по Украине удары ракетами.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 317 средств воздушного нападения, в том числе 309 "Шахедов" и имитаторов и восемь крылатых ракет "Искандер-К". Силы ПВО сбили три из восьми ракет и обезвредили 288 БПЛА.

Последствия попаданий зафиксированы в четырех районах Киева, целью врага стали жилые кварталы. Разрушены многоэтажки, повреждены школа и детский сад, выбило стекла в детском медучреждении.

Вследствие атаки РФ в Киеве известно о восьми погибших, среди них – шестилетний мальчик, который умер в карете скорой. Еще более 80 человек получили ранения, в том числе десять детей.

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