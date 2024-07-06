'Есть перспективы': Силы обороны перехватили тактическую инициативу в Харьковской области, – командир батальона 'Ахиллес'

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине. По его мнению, у наших защитников есть перспективы развить тактический успех.

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Соответствующими мыслями военный поделился в эфире "Эспрессо". По его словам, захватчики регулярно производят ударно-штурмовые действия в регионе, пытаясь вернуть под свой контроль деоккупированные территории. Для этого россияне применяют все имеющееся вооружение: ударные дроны, артиллерию и авиацию.

Федоренко подчеркнул, что оккупанты вполне осознанно атакуют КАБами как военные позиции, так и гражданские объекты Харьковщины, в частности в приграничных населенных пунктах.

В то же время комбат выразил убеждение, что вопрос действия вражеской авиации уже скоро будет решен, а Силы обороны смогут развить тактический успех.

"Недавно нам было дано разрешение на применение высокоточного оружия по территории РФ. Это внесло существенные изменения в планы и действия противника. Как следствие, оккупанты вынуждены перемещать свои силы и средства чуть дальше от государственной границы Украины. Впрочем, так или иначе мы достаем их и там", – объяснил военный.

По его словам, логистическое обеспечение оккупантов для атаки через украинскую границу стало длиннее, а значит, более уязвимым.

"Соответственно, есть все перспективы не просто говорить о том, что Силы обороны перехватили тактическую инициативу на Харьковщине, но могут иметь тактический успех на поле боя", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW отметили, что российский диктатор Владимир Путин грезит "победой" в войне против Украины и сохраняет свою цель – полностью разрушить украинскую государственность и идентичность. Запад должен поспешить оказать Киеву поддержку, необходимую для проведения контрнаступательных операций ВСУ, чтобы опровергнуть "теорию победы" главы РФ и избежать затягивания войны.

– Также аналитики ISW заявили, что Украина решает кадровые проблемы в армии и формирует несколько новых бригад, но задержки и недостаточные поставки оружия, вероятнее всего, не позволят ей оснастить их все. Своевременное содействие Западу является решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте и провести значимые контрнаступательные операции.

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