Есть погибшие среди офицеров: в ГУР рассказали, сколько покушений было совершено на Буданова

На начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова совершили более десяти попыток покушения. В результате погибли украинские офицеры-разведчики.

Об этом заявил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в интервью для канала "FreeДом". Оно должно выйти в эфире вечером 12 марта.

По словам спикера, главными целями для агрессора являются представители военно-политического руководства Украины: в первую очередь президент, а также начальники спецслужб.

"На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате за последние десять лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", – заявил Юсов.

Он подчеркнул, что случаи участились с полномасштабным российским вторжением. Также кремлевские пропагандисты регулярно распространяют фейки о гибели или ранении главы украинской военной разведки, на что сам Буданов отвечает шутками, мол, "ликвидацию" пережил нормально.

Представитель ГУР, со своей стороны, предупредил, что целью страны-агрессора может стать любой патриот Украины.

"Каждый украинец, который имеет четкую проукраинскую позицию, всеми доступными ему методами противостоит российским варварам, это так или иначе мишень", – добавил Юсов.

Напомним, в конце ноября 2023 года стало известно, что неизвестные отравили жену начальника ГУР Марианну Буданову – это произошло через еду, в организме женщины обнаружили мышьяк и ртуть, а потому она нуждалась в длительном восстановлении. Некоторые источники увидели в этом российский след. Впоследствии и Кирилл Буданов заявил, что знает, кто к этому причастен, и предупредил, что в ближайшее время все смогут увидеть "на территории России" ответные действия на отравление его жены.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинских чиновников, с февраля 2022 года на президента Владимира Зеленского было совершено не меньше 12 покушений. По крайней мере, в двух случаях предотвратить его убийство позволили данные американской разведки, предоставленные главой ЦРУ во время визита в Киев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!