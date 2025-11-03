Есть попадание в трубопровод, поврежден танкер: появились спутниковые фото последствий атаки на порт в Туапсе

Спутниковые снимки зафиксировали результаты ударов Сил обороны по Туапсинскому порту в ночь на 2 ноября. Минимум два прилета пришлись на трубопровод нефтеналивного терминала "Транснефти".

Также повреждения получил нефтяной танкер. О последствиях атаки сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

В Telegram-канале опубликовали спутниковые снимки Airbus, зафиксировавшие последствия нанесенных накануне украинскими воинами ударов по Туапсе Краснодарского края РФ.

"После вчерашней атаки на Туапсинский порт спутниковые снимки Airbus фиксируют как минимум два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала "Транснефти", – отмечено в сообщении.

Повреждён, утверждают в Exilenova+, и находившийся у причала нефтяной танкер.

"Из-за качества снимков пока невозможно точно определить степень разрушений", – уточнили в Telegram-канале.

Также, по данным канала, в результате атаки произошла утечка нефти в море.

Туапсинский нефтяной терминал расположен в акватории Туапсинского морского порта (Краснодарский край). Эксплуатируется он компанией АО "Черномортранснефть", которая входит в структуру ПАО "Транснефть".

"Это один из основных экспортных терминалов юга России, обеспечивающий отгрузку нефти на экспорт через Черное море. Терминал способен обрабатывать до 7 миллионов тонн в год", – резююмировали в Exilenova+.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны в ночь на 2 ноября атаковали порт в Туапсе. В результате операции был поражен танкер и инфраструктура.

По данным спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, в Туапсе во время удара по порту загружались нефтью по меньшей мере три судна.

