'Есть предпосылки': Лукашенко заговорил об окончании войны в Украине и попытался пригрозить Западу

Приспешник Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже есть большие предпосылки для окончания войны в Украине. Также диктатор пригрозил странам Запада, которые помогают Украине.

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Об этом Лукашенко заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1". Также он в очередной раз заявил о якобы угрозе для Беларуси со стороны стран НАТО, которые сейчас проводят масштабные военные учения.

"У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тыс. километров. Ее нужно закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть, – заявил беларуский диктатор. – Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят – десятки тысяч человек принимают участие со всего блока НАТО. Поэтому это направление очень опасно".

Также Лукашенко заговорил об окончании войны в Украине и отметил, что масштабным планам союзных террористических государств могут попытаться нанести ущерб страны Запада.

"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже есть большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", – пригрозил самопровозглашенный президент.

Он заявил, что страны Запада больше всего боятся применения ядерного оружия, что может привести к катастрофе невиданных масштабов.

"Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если". Они больше всего боятся ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно", – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко открыто пригрозил ядерным ударом. Он заявил, что от ядерного удара российскими ракетами и бомбами, размещёнными на территории РБ, может мгновенно погибнуть около миллиона человек.

Напомним, что 4 апреля этого года в России заявили о передаче РБ "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары.

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