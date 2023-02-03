Есть признаки подготовки к выходу на боевой курс: в ОК 'Юг' рассказали о маневрах кораблей РФ в Черном море

С утра 3 февраля в Черном море зафиксирована активность корабельной группировки государства-террориста России. Это может свидетельствовать о подготовке к выходу на боевой курс.

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Об этом в комментарии "24 каналу" сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что в настоящее время там находятся два надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр", готовыми к использованию.

"Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс", – подчеркнула Гуменюк.

Также, по ее словам, накануне наблюдалась активность российской беспилотной разведки вдоль линии Южного фронта.

"Все эти признаки говорят о том, что вполне вероятна и активность авиации, в сочетании с которой, как правило, происходят массированные ракетные атаки. Хотя у россиян действительно не столь богатый запас ракет, и они могут применить – в качестве изменения тактики – точечные ракетные удары", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Активизация российских войск, вероятно, может быть связана с саммитом Украина – ЕС, который должен пройти в Киеве 3 февраля, – россияне могут попытаться сорвать встречи с международными партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Гуменюк также предупредила, что войска России могут готовиться к нанесению нового ракетного удара по Украине. На это указывают маневры врага в Черном море, в частности, периодическое уменьшение и увеличение там числа кораблей-ракетоносителей;

– ранее в ОК "Юг" также сообщили, что Россия начала терроризировать Украину небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним. Тактика оккупантов заключается в психологическом истощении и давлении на украинцев.

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