"Есть решающим": Плетенчук рассказал об успешном применении ракетного вооружения украинского производства

Война в Украине все больше приобретает дистанционный характер, а ракетное вооружение имеет решающее значение. Украинские военные уже продемонстрировали эффективность отечественных крылатых ракет во многих успешных операциях.

Видео дня

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По его словам, Украина активно применяет свои ракеты и имеет подтвержденные результаты их эффективного использования.

"Что касается ракетного вооружения... Война носит дистанционный формат уже достаточно длительное время, и ракетное вооружение в этом контексте является решающим", — отметил он.

Плетенчук заявил, что Военно-морские силы Украины стали одними из первых, кто начал активно использовать крылатые ракеты украинского производства в боевых условиях.

"Да, мы имеем много подтвержденных кейсов по применению именно украинских крылатых ракет", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что полученный опыт ВМС по применению отечественных крылатых ракет следует масштабировать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже 19 компаний производят ракеты – от маленьких для дронов до баллистических и крылатых. В планах выпускать еще больше ракет всех видов, в том числе авиационные и переносные зенитные.

Кроме этого, 24 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025" президент Владимир Зеленский заявил, что наши воины уже успешно применяют против российских оккупационных сил отечественные ракеты "Паляница", "Ад" и "Рута".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!