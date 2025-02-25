От маленьких для дронов до баллистических и крылатых: Федоров сказал, сколько украинских компаний уже производят ракеты

В Украине уже 19 компаний производят ракеты – от маленьких для дронов до баллистических и крылатых. В планах выпускать еще больше ракет всех видов, в том числе авиационные и переносные зенитные.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что проект Brave1, поддерживающий развитие военных технологий в Украине, в 2024 году издал первые гранты на ракетное направление.

Оно является фокусом и приоритетом сейчас. "Деталей не можем раскрывать, но уже работаем над собственными ракетами и имеем первые результаты. Сейчас более 19 компаний работают над разработкой украинских ракет", – заявил министр.

Следующим шагом он назвал "еще больше грантов, разработку авиационных и переносных зенитных ракет", которые будут поражать вражеские объекты, пока недоступные для дронов, и будут защищать украинское небо.

"Технологии – наше преимущество и асимметричный ответ на действия врага. И сейчас наша задача – искать новые геймченджеры, чтобы еще больше усилить армию", – сказал Федоров.

Кстати, относительно дронов: по словам главы Минцифры, в нашей стране по состоянию на февраль 2025-го работало более 500 компаний, занимающихся производством беспилотников. Более 240 разработок кодифицированы.

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025" президент Владимир Зеленский заявил, что наши воины уже успешно применяют против российских оккупационных сил отечественные ракеты "Паляниця", "Пекло" и "Рута".

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