'Есть результат': в оккупированном Крыму после украинских ударов исчез бензин А-95

На автозаправках временно оккупированного Крыма снова исчез бензин марки А-95, который является наиболее востребованным среди местных водителей. Перебои с топливом возникают сразу после успешных ударов по объектам топливной инфраструктуры РФ.

Ситуация с топливом на полуострове остается критически зависимой от ежедневных поставок с территории России. Об этом сообщает анонимный активист для "Крым.Реалии".

Любые удары ВСУ по нефтебазам или логистическим узлам мгновенно отражаются на работе крымских АЗС. Отсутствие отдельных марок бензина, в частности А-95, является своеобразным индикатором успешных атак по топливной инфраструктуре в Крыму или Краснодарском крае РФ.

По наблюдениям активиста, собственных резервов топлива на полуострове фактически нет, а любые сбои в цепи поставок приводят к мгновенному дефициту. Именно поэтому ситуация на заправках в Крыму остается нестабильной и напрямую зависит от обстановки безопасности вокруг ключевых объектов энергетики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска нанесли новую серию ударов по важным военным и стратегическим объектам врага. В Краснодарском крае атакован нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", а в оккупированном Крыму уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

