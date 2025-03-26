'Есть риск того, что Путин может применить ядерное оружие против Украины': разведка США оценила ситуацию и назвала причины

Американская разведка уверена, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Несмотря на дипломатические усилия команды президента США Дональда Трампа, у главы Кремля может возникнуть больше стимулов продлить конфликт вместо того, чтобы торопиться с его полным урегулированием.

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Более того, в разведке США не исключают, что Путин прибегнет к применению ядерного оружия в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно ежегодной оценке американской разведки, для Путина "позитивные тенденции на поле боя позволяют проявить определенное стратегическое терпение". Также в ведомстве отмечают, что для Украины уступка территории или нейтралитета РФ без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может спровоцировать внутреннюю негативную реакцию и будущую нестабильность.

В то же время американская разведка не исключает, что затяжной конфликт может усугубить ситуацию в российской экономике и грозит "нежелательной эскалацией с Западом". При этом Москва сохраняет динамику на поле боя, поскольку война на истощение играет на руку военным преимуществам России и "приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве новые и более высокие издержки".

Разведывательное сообщество США также продолжает видеть риск того, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия.

"Неспособность России добиться быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами по территории России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие", – говорится в оценке разведки США.

Напомним, президент США Дональд Трамп предположил, что страна-агрессор Россия затягивает время с соглашением о прекращении огня в Украине. Глава Белого дома допустил, что таким образом россияне пытаются выторговать наиболее выгодные для себя условия.

Ранее спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сделал скандальное заявление о Будапештском меморандуме. По его мнению, Украина якобы никогда не владела ядерным оружием. Гренелл считает, что оружие было "российским" и Украина просто "вернула" его.

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