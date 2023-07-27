'Есть ряд возможностей': глава Пентагона высказался по поводу контрнаступления ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина имеет "ряд доступных возможностей", чтобы продолжить свои контрнаступательные операции. В то же время он не комментировал конкретные детали боевых действий и статус контрнаступления.

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Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее, сообщает CNN. Остин отметил, что, несмотря на то, что войска Украины вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия, страна "сохраняет живую силу и технику".

"У них все еще есть ряд возможностей и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", – заявил глава Пентагона.

Согласно его заявлению, украинские силы имеют отличную подготовку для того, чтобы добиться успеха на поле боя.

"Украина хорошо подготовлена ​​и хорошо обучена, чтобы добиться успеха, и, как вы слышали, как я сказал на прошлой неделе, они боролись упорно, они прокладывали себе путь, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но они все еще имеют большую боевую мощь", – сказал Остин.

Как сообщало издание раньше, Украина увеличила количество личного состава на юго-востоке после почти двух месяцев медленного прогресса. Это свидетельствует о том, что она обнаружила потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях, которыми можно воспользоваться.

Ранее военный эксперт сказал, смогут ли ВСУ наступать через Каховское водохранилище. Он отметил, что на левом берегу Днепра российские оккупанты хоть и не имеют линии обороны, однако там есть большая группировка войск РФ.

OBOZREVATEL также сообщал, что Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой в ​​Донецкой области. В то же время, украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства.

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