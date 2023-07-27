Военный эксперт сказал, смогут ли ВСУ наступать через Каховское водохранилище: есть несколько препятствий

Силам обороны Украины вряд ли удасться наступать в районе подорванной врагом Каховской ГЭС – Каховское водохранилище высохло не настолько, чтобы могла пройти тяжелая техника. Воинам, вероятно, придется искать более удобный путь.

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Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире на Youtube в среду, 26 июля. По его словам, река в районе станции действительно высохла, но тяжелая техника не сможет там пройти.

Кроме того, на левом берегу Днепра у российских оккупантов хоть и нет линии обороны, однако там есть большая группировка войск РФ.

"То, что там нет линии обороны, еще не говорит о том, что там нет войск. На левом берегу располагается 49 общевойсковая армия, которая усиливает Запорожское направление", – заявил он.

Жданов добавил, что в районе Запорожской АЭС оккупационные войска России держат большое количество артиллерии, которой враг постоянно обстреливает правый берег Днепра.

Эксперт добавил, что почва в районе Каховского водохранилища могла высохнуть не более, чем на 20 сантиметров, но дальше она все еще пропитана водой.

"Сверху, может быть, сантиметров 20 и подсохло, там даже были фотографии, но тяжелая техника вряд ли пройдет. Под огнем вражеской артиллерии будет очень тяжело. Я думаю, что военные будут искать другие и короткие дороги", – сказал он.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что на левом, временно оккупированном берегу Херсонщины российские захватчики частично вернулись на позиции, которые они занимали до своего теракта на Каховской гидроэлектростанции.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием. Потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", – заявила представительница ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины показали, как выглядит Каховское водохранилище более чем через месяц после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Сейчас его дно – сплошная огромная пустыня, на которой виднеются лужицы воды.

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