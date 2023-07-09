Оккупанты начали возвращаться на позиции, на которых были до подрыва Каховского водохранилища – Гуменюк

На левом, временно оккупированном берегу Херсонщины российские захватчики частично вернулись на позиции, которые они занимали до своего теракта на Каховской гидроэлектростанции. В то же время оккупанты страдают от кишечных инфекций, у некоторых диагностируют холеру.

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Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она выступила в эфире телемарафона 9 июля.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием. Потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", – заявила представительница ОК "Юг".

В целом ситуацию она охарактеризовала как достаточно сложную. "Поскольку враг, безуспешно выискивая направление, откуда ему ждать максимального удара, пытается обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта", – отметила Гуменюк.

Она указала: в последнее время оккупанты все же снизили интенсивность обстрелов. "Количество обстрелов уменьшилось до 70, а раньше оно держалось на уровне от 90", – объяснила спикер.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июля армия России нанесла удар по Херсону. В результате прилета в жилом районе пострадала 66-летняя женщина.

– 8 июля захватчики совершили в целом 59 обстрелов Херсонщины, заявлял глава областной военной администрации Александр Прокудин. Один человек получил ранение.

– 5 июля российские войска обстреляли дома в поселке Белозерка на Херсонщине. Тогда из-за действий преступников из РФ пострадали пять мирных граждан, один человек погиб.

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