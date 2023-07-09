Войска РФ попали в жилые кварталы и судостроительный завод в Херсоне: есть раненый

Оккупационная армия России десятки раз за минувшие сутки обстреливала деоккупированную часть Херсонщины. Вражеские снаряды нанесли разрушения жилым кварталам и судостроительному заводу.

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Из-за действий агрессора пострадал мирный человек. О последствиях российских обстрелов сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, всего накануне войска РФ совершили 59 обстрелов по региону. Речь идет о 334 выпущенных ими снарядах из минометов, артиллерии, авиации, РСЗО "Град", авиации и дронов.

Только по Херсону оккупанты направили 16 снарядов. Они поразили территорию судостроительного завода в облцентре. Кроме этого, под вражеский огонь попали жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии один человек получил ранения", – добавил Прокудин.

Ранее, 5 июля, российские оккупационные войска обстреляли дома в поселке Белозерка на Херсонщине. Тогда из-за действий преступников из РФ пострадали пять мирных граждан, один человек погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине оккупанты пытаются вернуться на позиции, с которых бежали после подрыва плотины Каховской ГЭС, чтобы продолжить терроризировать правый берег. Поскольку предыдущие позиции уже не пригодны к использованию, захватчики обустраивают новые, в частности, в многоэтажках.

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