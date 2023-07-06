Военные РФ возвращаются на позиции, с которых сбежали после подрыва Каховской ГЭС: в ВСУ раскрыли подробности

Оккупанты на Херсонщине пытаются вернуться на позиции, с которых сбежали после подрыва Каховской ГЭС, чтобы продолжить терроризировать правый берег. Однако предыдущие позиции не пригодны к использованию, поэтому захватчики обустраивают новые, в частности, в многоэтажках.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге 6 июля. По ее словам, наводнение на Херсонщине изменило линию столкновения – фактически враг был отброшен на расстояние от 5 до 15 км.

"Возвращение на позиции для них очень важно для того, чтобы вернуться к терроризированию правого берега. Они начинают возвращаться туда, куда возможно – где вода поотходила. Это возвращение на несколько километров", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что военные РФ пытаются обустраивать новые позиции, поскольку предыдущие не пригодны для использования. В частности на верхних этажах многоэтажек размещают минометные расчеты.

Также враг продолжает практику обстрелов населения, все еще страдающего от наводнения на левобережье, где еще не повсюду отошла вода. О том, что противник местами почти вернулся на предыдущие позиции, свидетельствует количество и мощность обстрелов.

"Они сейчас пытаются держать цифру: 50 обстрелов на световой день и 40 на ночь. 90 обстрелов в сутки – это та мощность, которую они держали до техногенной катастрофы", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 июля войска РФ ударили по Херсонщине, под огнем оказались жилые дома в поселке Белозерка. Были ранены 10-летний мальчик и 56-летняя женщина, погиб 58-летний мужчина.

– 4 июля оккупанты ударили по Херсону. Известно о гибели двух гражданских.

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