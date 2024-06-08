Есть самый эффективный способ разрушить режим Путина: Курносова заявила о 'неприятном' решении Запада

Война страны-агрессора России против Украины разрушила потоки поставок российских газа и нефти в страны Европы, которые были сформированы еще при Советском Союзе. Но наиболее эффективным способом приблизить крах режима в России являются не экономические санкции, а полномасштабная гонка вооружений.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. "Недостаточно разрушить экономические возможности Путина только с помощью санкций. Единственный путь действительной победы – это полномасштабная гонка вооружений", – заявила она.

Комментируя рекордное падение доходов российского газового монополиста "Газпром", Курносова заметила: "Наконец-то мы увидели, что санкции действуют. При этом Путин разрушил не то, что создавал он сам. Нефтяные и газовые потоки продажи в страны Европы были выстроены еще в Советском Союзе".

Вместе с тем оппозиционерка убеждена, что этих мер недостаточно для краха путинского режима. "Единственный путь действительной победы – это полномасштабная гонка вооружений. Как в свое время гонка вооружений подорвала экономику Советского Союза, что привело к падению коммунистического тоталитарного режима, точно так же и сегодня гонка вооружений непременно разрушит тоталитарный российский режим", – подчеркнула она.

По мнению оппозиционерки, Запад должен принять такое "сложное и неприятное" политическое решение.

Читайте также полную версию интервью с Ольгой Курносовой: "Путин боится Трампа и Саммита мира в Швейцарии. Интервью с российской оппозиционеркой Курносовой о последних заявлениях диктатора".

Как писал OBOZ.UA, российский концерн "Газпром" опубликовал худший за всю свою историю отчет за 2023 год, в котором отражены не только колоссальные убытки, но еще и рост долгов. По мнению аналитиков The Financial Times, "Газпром" не сможет вернуть довоенные объемы продаж.