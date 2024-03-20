'Есть сбитие': в Воздушных силах показали работу ПВО на южном направлении. Видео

Силы противовоздушной обороны продолжают очищать украинское небо от вражеских целей, в частности, от беспилотников, которые запускают российские оккупанты. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали работу наших защитников на юге государства.

Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он поблагодарил за боевую работу воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

"Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на южном направлении", – написал Олещук.

На ролике показано, как воины ВСУ обнаружили над своими позициями вражеский дрон ZALA, который корректировал работу российской артиллерии. По беспилотнику был открыт огонь нашими силами ПВО, которые успешно уничтожили вражескую цель.

"Есть сбитие", – прокомментировали воины.

Отметим, что разные модели российских беспилотников ZALA могут выполнять разные функции. Они предназначены для наблюдения, целеуказания, корректировки огня и оценки нанесенного ущерба.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе. В Воздушных силах отчитались о сбитии в пределах Одесской области большинства вражеских беспилотников.

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