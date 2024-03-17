Командующий Воздушными силами показал ночную охоту на дроны на южном направлении. Видео

В ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе. В Воздушных силах отчитались о сбитии в пределах Одесской области большинства вражеских беспилотников.

Уничтожение одного из них бойцы сил противовоздушной обороны показали на видео. Его опубликовал командующий ВС Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

"17 марта 2024 года. Южное направление. И так – каждую ночь… Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу! Вместе – к победе!" – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО. В Одесской области есть прилеты.

В частности, один БПЛА украинские защитники сбили в небе над Днепропетровщиной.

Также захватчики запустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донетчине, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине.