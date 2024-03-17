Украинские защитники сбили вражеский БПЛА над Днепропетровщиной: что известно

В ночь на 17 марта российские войска снова атаковали Украину "Шахедами". Один из вражеских дронов приземлили в Днепропетровской области.

Спокойствие жителей Днепровского района защитили воины Воздушного командования "Восток". Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночь в области была с тревогами. Во время одной из них бойцы ВК "Восток" подбили вражеский БпЛА. В полночь приземлили его в Днепровском районе. Тем самым уберегли. Людей и их покой. Благодарен за это защитникам неба. Как и тем, кто стоит в обороне на линиях фронта. Гонит российских варваров с украинской земли. Приближает желанную победу", – отметил чиновник.

По его словам, на остальной территории Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

Тем временем журналисты телеканала "Первый городской Кривой Рог" опубликовали видео сбития запущенного оккупантами "Шахеда" в Днепровском районе. Эмоции воинов после сбития – неповторимы.

Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО. В Одесские области есть попадания.

Также захватчики запустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донетчине, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине.