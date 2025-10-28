Есть шанс удержать Покровск, а на юге враг упирается в стену: эксперт Жмайло озвучил прогнозы

Очевидно, планы страны-агрессора России по захвату четырех областей Украины остаются неизменными, но перспектива представляется долгосрочной и маловероятной, ведь для этого должны одновременно сойтись несколько факторов: значительное усиление военно-технической помощи РФ, одновременное ослабление украинской армии и т. п. Нынешние тактические сдвиги врага ограничиваются отдельными направлениями, прежде всего Покровским и Купянским, однако твердой фиксации контроля пока нет, линии соприкосновения размыты, а боевые порядки сторон смешаны.

На южном направлении враг стремится к тактическому улучшению позиций, нацеливаясь на Степногорск, Орехов и Гуляйполе как плацдармы для более глубокой инфильтрации в Запорожье, однако на этом участке фронта украинская оборона действительно мощная. Здесь есть укрепления, минные поля и противодронные системы, затрудняющие штурмы и защищающие логистические артерии. Тактика террора гражданской инфраструктуры ракетами, КАБами, и дронами продолжается, однако благодаря ПВО и противодронным мероприятиям эффективность многих систем врага снизилась.

Шанс удержать Покровск, Мирноград и Купянск под украинским контролем остается, но первоочередной задачей является сохранение личного состава. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Во время последней встречи Путина с руководителем своего генштаба Герасимовым речь шла о "выполнении задач" оккупационной армией на территории четырех областей Украины, которые агрессор "записал" в свою конституцию, в частности о Запорожье и Херсонщине. Поэтому, как видим, планы врага остаются неизменными, несмотря на то что Кремль уверяет США, что якобы готов отказаться от части территориальных притязаний. Как вы видите именно военную составляющую этого вопроса? Считаете ли вы, что это в принципе возможно с точки зрения тех ресурсов, которые имеет враг?

– Если война не закончится, то это очень и очень долгосрочная перспектива для россиян, ведь для этого должно сойтись много факторов: чтобы у России усилилась военно-техническая помощь, а у нас ослабла, чтобы у нас были большие перебои с мобилизацией и рекрутингом и тому подобное. Здесь очень и очень много факторов.

Единственное, в чем у россиян есть сдвиги, – это Покровск и непосредственно Купянск.

Тем не менее нельзя сказать, что они контролируют эти населенные пункты. Есть большое "размывание" линии боевого столкновения, есть большое перемешивание порядков и позиций украинских и российских войск. То есть идти к этой цели врагу придется очень долго.

А если, не дай бог, дело дойдет до битвы за крепости, то есть за нашу агломерацию городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, то я напомню, что еще с 2014 года там строились укрепленные позиции, на отдельных участках происходили минирования, сейчас там натягивают антидронные сетки из-за того, что российские FPV-дроны достигали этой важной логистической артерии для украинских войск. Так что у Сил обороны было время, чтобы укрепиться. А это, напоминаю, именно Донецкая область.

Облачившись в военную форму, Путин вновь сигнализирует Вашингтону, что он не готов договариваться, и посылает месседж о том, что западному миру нужно идти на уступки.

– А как насчет ситуации на юге нашей страны, как вы оцениваете ее? Там наблюдается активизация врага, но на что максимально он может там рассчитывать?

– Он может рассчитывать на Степногорск. В среднесрочной перспективе они пытаются улучшить тактическое положение, потому что им нужен в первую очередь Орехов. Это логистический узел обороны наших войск. А дальше – Гуляйполе, для того чтобы продолжать инфильтрацию вглубь Запорожской области. Они действительно имеют такие планы и даже точечно применяли технику, большинство которой было уничтожено, потому что не вытягивают исключительно пехотными штурмами. Где-то их пехота залетела на единственной броне в Малую Токмачку. Часть из нее потом отошла, а другая пытается закрепиться.

То есть они однозначно попытаются улучшать тактическое положение, но наша фортификационная подготовка в районе Запорожья одна из лучших, если брать линию боевого столкновения и границы. Там действительно есть три линии обороны, там очень много накопано, заминировано и все это на подступах к Запорожью. Если они даже где-то и прорвутся, то все равно упрутся в стену, которую придется тяжело преодолевать. Сами военные говорят, что действительно, с фортификациями здесь явно лучше, они подготовлены на гораздо лучшем уровне.

– Сейчас мы говорим о сухопутной составляющей этой операции. Но еще есть ракеты, дроны, и, к сожалению, расстояние от линии боевого столкновения до Запорожья не очень большое. Считаете ли вы, что здесь враг может прибегнуть к тактике выжженной земли, которую он часто применяет, чтобы продвинуться вперед?

– Он это и далее продолжает делать. На Запорожье летят КАБы, которые уничтожают гражданских и гражданскую инфраструктуру. Сейчас они хотят запускать свои промышленные КАБы, то есть не переделанные из ФАБов с крылышками. Это "Гром-1", Д-30 и еще много модификаций. Цель – потихоньку ровнять Запорожье с землей.

Они это делают постоянно. Но сказать, что это влияет на военную ситуацию, нельзя. До сих пор летит много КАБов, их численность не уменьшилась. В 2023 и 2024 годах КАБы появлялись в наших новостях часто, потому что они приносили разрушения. Но сейчас их эффективность снизилась как минимум наполовину, потому что мы научились сбивать их разведчики ZALA, "Орлан", которые все эти КАБы и наводят.

Поэтому у врага нет какого-то нового супероружия. "Шахеды" разных модификаций по-прежнему летят по прифронтовым территориям, разбрасывают суббоеприпасы и тому подобное. Но чего-то такого, что может "проломить" им путь к Запорожью, у врага, слава богу, нет.

Террор гражданских местных в приграничных городах россияне совершают постоянно в надежде на то, что у населения начнется паника, что они своими ИПСО "раскачают" протесты против ТЦК, что местные жители начнут митинговать и требовать мира и прекращения огня на любых условиях. Это их стандартная история. Но сказать, что удары по этим городам, удары по Киеву влияют на линию боевого столкновения нельзя.

– Вы уже упомянули о Покровске, Мирнограде, Купянске. С вашей точки зрения, сможем ли мы спасти от захвата и окружения эти города, по крайней мере до конца текущего года?

– Ситуация очень тяжелая, но я бы сосредотачивался в большей степени на спасении людей, чтобы не допустить больших потерь украинской армии. Россияне действительно инфильтрируются по 2-3 человека, а мы пытаемся их "выкуривать" дронами.

Но напомню, что есть шанс затормозить продвижение россиян. Например, то же Добропольское направление, которое мы параллельно перерезали, захватили там полсотни пленных – это единственная цифра, которая попала в СМИ. Уверен, что реальная цифра еще больше. В Купянске также есть большое уничтожение врага, но действительно, северная часть города – это очень большая серая зона, где россияне на окраинах пытаются закрепляться, сейчас там очень перемешаны наши боевые порядки. Там осталось до восьми сотен гражданских, россияне переодеваются в гражданскую одежду, чтобы просачиваться и запутать наши войска.

Скажем так, шанс удержать есть, но если нам, не дай бог, придется отойти, главное – сохранить линию боевого столкновения. Купянск, Покровск, Мирноград не станут весомой картой для международных переговоров. Тем более что эти города – это уже не города, а просто руины. И в течение месяцев, пока россияне за них тягаются, было уничтожено очень большое количество личного состава врага. Напомню, что в 2025 году Россия поставила рекорд именно по потерям.

Отдельная Президентская бригада им. гетмана Богдана Хмельницкого защищает Украину на востоке, защищает Киевскую область и небо над столицей. Именно ее бойцы сбивают "Шахеды" и ракеты во время воздушных тревог.

