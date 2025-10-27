Кремль нацелился на полный захват четырех областей Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина и Герасимова

Российский диктатор Владимир Путин и начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 октября сделали ряд заявлений о войне России против Украины. В частности, Герасимов рассказывал главе Кремля об "успехах" оккупационной армии на ряде направлений и об "окружении" десятков украинских батальонов.

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали сказанное на встрече, проведенной российским диктатором. И аналитики пришли к выводу: Кремль не отказался от намерений захватить полностью Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области – что бы Путин ни говорил Трампу.

Что Герасимов сказал в докладе Путину

На встречу с Герасимовым и командирами российских группировок войск Путин в третий раз за время полномасштабного вторжения нарядился в военную форму. До этого он последний раз делал это чуть больше месяца назад, 16 сентября.

На встрече российский диктатор слушал отчет Герасимова. Тот начал доклад с заявления, что российские войска "продолжают выполнять задачи" по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Заявление Герасимова повторяет давнее требование Путина, чтобы Украина передала России всю территорию четырех незаконно аннексированных регионов, одновременно подрывая недавние предложения России обменять территорию на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью", – прокомментировали это заявление в ISW.

Аналитики скептически восприняли слова Герасимова о якобы окружении российскими войсками до 5 500 украинских военнослужащих и блокировании группировки из 31 батальона ВСУ вблизи Покровска и Мирнограда.

Начальник российского генштаба также утверждал, что подразделения российской 2-й и 51 общевойсковой армий ВС РФ продвигаются на востоке и якобы уже завершили окружение украинских войск в упомянутом районе .

По словам Герасимова, усилия России по изоляции зоны боевых действий для прерывания снабжения Украины якобы способствовали окружению. Немалую роль, добавил он, в этом сыграла адаптация тактики и технологий беспилотников для ударов по украинским наземным линиям связи.

Герасимов также заявил, что Центральной группировке войск приказано уничтожить якобы окруженные украинские войска вблизи Покровска и Мирнограда.

Не менее впечатляющие "успехи", по словам начальника российского генштаба, есть у оккупантов и на Купянском направлении. Там, заявил Герасимов, группировка войск "Запад" якобы окружила Купянск. Окружению же, говорит он, предшествовал фланговый маневр штурмовых отрядов 68 мотострелковой дивизии из состава 6 общевойсковой армии, в ходе которого они захватили переправы через реку Оскол к югу от Купянска.

Далее же, продолжил начальник генштаба ВС РФ, в сотрудничестве с подразделениями 47-й танковой дивизии и 27-й мотострелковой бригады (обе из 1-й гвардейской танковой армии), они блокировали украинские войска на левом берегу Оскола к востоку от Купянска.

В целом, по версии Герасимова, оккупанты в целом в Купянске якобы окружили 18 украинских батальонов.

"Путин аналогично ложно утверждал в октябре 2024 года, что российские войска окружили 2000 украинских военнослужащих в Курской области, а позже, в марте 2025 года, заявил, что российские войска "изолировали" украинские войска в Курской области и что небольшим группам украинских войск "невозможно" отойти с позиций. Российские войска не окружили значительное количество украинских войск во время российских операций по возвращению Курской области в конце 2024 и в начале 2025 годов, несмотря на заявления Путина", – провели параллели в ISW.

Кроме того, Герасимов также заявил, что российские войска якобы продвинулись на юг Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и захватили более 70 процентов города, а также что они завершают захват Ямполя (к юго-востоку от Лимана) и уже оккупировали Дроновку (к северо-западу от Северска) и Плещеевку (к юго-востоку от Константиновки).

В Северске и Константиновке, по версии начальника российского генштаба, российские войска ведут городские бои.

Что происходит на фронте на самом деле

В то, что наговорил Путину Герасимов, не поверили даже Z-блогеры. Несколько из них прямо заявили, что начальник российского генштаба врал и ни о каком окружении украинских сил в Купянске и Покровске речь не идет.

Один из так называемых "военкоров" отметил, что между российскими группами, действующими к западу и к северу от Покровска, все еще сохраняется многокилометровый "коридор". Другой заметил: огневой контроль войск РФ над украинскими линиями наземной связи не тождественен окружению украинских войск в этом районе.

Российские военные блогеры также указывали на то, что российские войска просачиваются на украинские фланги и в тыл. А один из них добавил, что Силы обороны часто держат позиции в тех населенных пунктах, которые российское командование уже записало в "освобожденные" оккупационными войсками. По его словам, ситуация в Покровске и Купянске – это "стопроцентный хаос".

Другой российский блогер заявил, что Герасимов "снова опережает" реальность, ожидая, что она "вскоре догонит его отчеты". Он также предположил, что доклад начальника российского генштаба Путину на самом деле предназначен для президента США Дональда Трампа, который, услышав о российских "успехах", бросится "молить о пощаде" для "окруженных" украинских военных. Кроме того, подобная трактовка ситуации на фронте, считает он, должна была бы создать у Трампа впечатление, что украинцы имеют серьезные проблемы на фронте. Этого же стремился, по его мнению, добиться и Путин, когда он в марте рассказывал об "окружении" украинских войск в Курской области.

Также Z-блогеры вспомнили, как Герасимов уже рассказывал об "успехах" оккупационных войск в районе Купянска, за что его тогда резко раскритиковали даже сторонники агрессивной войны против Украины.

"ISW не видел доказательств в подтверждение утверждений Герасимова. ISW видел только доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили примерно 23 процента Волчанска. ISW видел только видеозаписи от 24 октября, которые показывают ограниченные российские силы, действующие в восточной части Константиновки после вероятной миссии инфильтрации, и не видел доказательств действий российских войск в Северске. Кремль также изображает захват небольших населенных пунктов, не имеющих оперативного значения, как большие успехи с целью информационного эффекта. Дроновка имеет площадь менее шести квадратных километров, а Плещеевка — менее четырех квадратных километров. До войны в обоих населенных пунктах проживало около 600 человек", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль пытается использовать интерес США к сотрудничеству как "оружие". Аналитики проанализировали последние действия и заявления, звучавшие из Москвы – и раскрыли планы агрессора.

Также в ISW объяснили, что стоит за российскими вбросами о создании плацдарма в Херсоне. Эти заявления, как и, похоже, отчет Герасимова, нацелены прежде всего на Запад.

