Есть существенный прогресс: Украина и США провели третий раунд переговоров по соглашению о безопасности

Делегации Украины и США провели третий раунд переговоров, посвященных подготовке двустороннего соглашения о безопасности. Делегацию нашей страны по поручению главы государства Владимира Зеленского возглавил руководитель Офиса президент Андрей Ермак.

Об этом пресс-служба ОП сообщила на официальном сайте 29 апреля. Отметим: в состав нашей делегации вошли представители переговорной группы, утвержденной распоряжением гаранта от 8 января 2024 года.

"Недавнее одобрение США пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов значительно ускорило переговорный процесс, и, убежден, уже в ближайшее время наши лидеры смогут подписать двустороннее соглашение о безопасности", – считает Ермак.

Заявляется, что обсуждение проекта было предметным. Стороны "отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий".

Глава ОП сказал, что это соглашение подтвердит американское лидерство в поддержке Украины в сферах безопасности и обороны. Кроме того, оно будет "непосредственно способствовать приближению победы над российским агрессором" и заложит крепкие основы для долгосрочного сотрудничества Киева и Вашингтона.

Как писал OBOZ.UA:

– 29 апреля с неанонсированным визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Киеве он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Она касалась в первую очередь военной поддержки нашего государства.

– На совместной пресс-конференции со Столтенбергом Зеленский указал на сложности с военной помощью от Запада и задержки поставок. Он отметил, что процесс нужно ускорять.

– Генсек Североатлантического альянса официально пригласил украинского президента принять участие в юбилейном саммите НАТО (9-11 июля в Вашингтоне, США).

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