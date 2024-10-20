'Есть такая работа – Родину защищать': в 47-й бригаде сняли ремейк легендарного ролика 20-летней давности. Видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" оригинально призывали украинцев ставать на защиту страны – сняв ремейк легендарного ролика о Вооруженных силах Украины. Последний вышел еще 20 лет назад, но его актуальность не утрачена.

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И что любопытно, у обоих видео один из тот самый главный герой, который служит в Силах обороны. Ролик опубликован в соцсетях бригады.

"Олды здесь? Нам кажется, что вы забыли, как должна выглядеть реклама Вооруженных сил Украины! И нет, мы не просто скопировали идею, а нашли того же главного актера из легендарного ролика 20-летней давности", – уточнили военные.

В частности, как два десятилетия назад в ролике снялся украинец Виктор. Он офицер, ныне служащий в "Магуре". На видео он тоже призывает украинских мужчин идти на службу в Вооруженные силы Украины.

"Есть такая работа – Родину защищать! Как я говорил почти 20 лет назад – контракт. Только вместо старого советского железа – американская техника. Да и зарплата в стократ. Но если контракт, то только в 47-й ОМБр", – заявил главный герой нового видео.

В подписи к нему побратими офицера добавили ссылку на оригинальный ролик, сохранившийся на просторах YouTube:

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине оба способа вступления на службу – по контракту и мобилизации – имеют ряд особенностей во время военного положения. При этом мобилизованные также пользуются правами и льготами, имеют те же возможности, что и военнослужащие контрактной формы: обеспечение, повышение в звании, карьерный рост и т. д.

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