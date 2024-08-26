В чем разница между службой по контракту и мобилизацией: объяснение Минобороны

В Украине оба способа вступления на службу – по контракту и по мобилизации – имеют ряд особенностей во время военного положения. При этом мобилизованные также пользуются правами и льготами, имеют такие же возможности, как и военнослужащие контрактной формы: обеспечение, повышение в звании, карьерный рост и т.д.

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Министерство обороны Украины для Центра рекрутинга украинской армии объяснило, чем отличается служба по мобилизации и контракту. Отметим: контракт предусматривает добровольное желание присоединиться к Силам обороны, в отличие от мобилизации, которая является обязательной после боевой повестки.

Контракт предусматривает возможность выбора места прохождения военной службы. При мобилизации распределение военнослужащих в воинские части осуществляется по решению руководства видов, отдельных родов войск (сил) и ГШ ВСУ в соответствии с потребностями в доукомплектовании.

Аналогичная ситуация с выбором соответствующей военно-учетной специальности (профессии). На контракте возможно сделать это самостоятельно. Мобилизованных направляют на профессиональную подготовку за соответствующей ВУС по решению руководства.

Контрактники могут поступить в вузы для получения первого уровня высшего образования (бакалавр) по специальности, родственной гражданской (без отрыва от службы); проходить службу там, где и супруг (в случае, когда оба члена семьи являются военнослужащими); получить денежное вознаграждение за заключение первого контракта, подъемную помощь и суточные.

У мобилизованных вышеуказанных бонусов нет, однако военнослужащие и по контракту, и по мобилизации могут получить единовременную денежную помощь (за каждый полный календарный год службы), дополнительное денежное вознаграждение за участие в боевых действиях, вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и технику противника, имеют право на материальную помощь для оздоровления и т.д.

Кроме того, военные ВСУ по контракту имеют право на:

– санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, туристских базах Министерства обороны;

– получение единовременного пособия в случае увольнения со службы;

– пенсионное обеспечение по выслуге лет после увольнения со службы;

– предоставление детям военнослужащих в первоочередном порядке мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, оздоровительных лагерях независимо от форм собственности;

– члены семей, которые учатся (воспитываются) в государственных учебных заведениях, имеют право переводиться в госучреждения, ближайших к новому месту прохождения военной службы или месту жительства.

Более детально – в информационном листе МО Украины:

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не должны забирать водителей автобусов в военкомат прямо во время рейса. Он пообещал поговорить об этом с представителями МО, чтобы те разъяснили ситуацию сотрудникам ТЦК и СП.

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