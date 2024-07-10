'Есть только одна проблема': Дуда сказал, когда Украину могут пригласить в НАТО и что этому препятствует

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину пригласят стать членом НАТО на следующем саммите Альянса, который состоится в Гааге. Для этого страна должна победить в войне с Россией.

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Об этом он заявил в Вашингтоне перед началом пленарной встречи Североатлантического совета на высшем уровне, передает Укринформ. Дуда подчеркнул, что вероятно, этот саммит не пошлет формального приглашения Украине в НАТО.

Он уточнил, что сейчас дискуссия ведется не вокруг права Украины быть членом Североатлантического Альянса, ведь это выбор украинского общества, а момент приглашения Украины в блок. В этом контексте, подчеркнул Дуда, есть только одна проблема: война должна завершиться, поскольку Украина должна быть принята в НАТО как каждая другая страна Альянса, в отношении которой будет применяться 5-я статья Вашингтонского договора о коллективной обороне.

В то же время саммит НАТО в Вашингтоне даст четкий сигнал, что путь Украины к Альянсу "необратим", и блок будет готов принять Украину в свой состав. На это решение не может повлиять никто извне и заблокировать его.

Президент Польши также отметил, что саммит в Вашингтоне будет направлять усилия на "построение партнерства между Украиной и НАТО". В частности, речь идет о создании в Быдгоще Центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC) по обмену опытом между военными Альянса и Украины. Там будут учиться украинские военные, а также будет происходить обмен опытом с экспертами из НАТО относительно методов действий на поле боя.

Также речь идет о сотрудничестве в новом Центре НАТО в немецком Висбадене, который будет координировать действия по поддержке для Украины в отражении российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться, сказал во время саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник НАТО.

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