Есть угроза точечных ударов: Гуменюк рассказала, сколько ракетоносителей с "Калибрами" оккупанты держат в Черном море

В Черном море российские войска утром 19 марта удерживали девять кораблей, из которых два – надводные ракетоносители. Присутствие на боевом дежурстве судов с "Калибрами" говорит об угрозе точечных ракетных ударов противника по Украине.

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Общий залп такого количества кораблей – 16 "Калибров". Об этом утром в воскресенье, выступая в эфире "Єдиних новин", сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что российские военные корабли держатся в безопасном для себя районе, "вычисляя более 100 морских мин, чтобы не быть пораженными нашим оружием".

По словам представительницы Сил обороны, оккупанты понимают, что массированные удары с воздуха по нашей стране не дают ВС РФ того эффекта, на который они рассчитывают. Поэтому противник может бить точечно, подыскивая другую тактику.

Гуменюк сказала, что, как правило, захватчики активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле.

Она добавила, что российские военнослужащие, вероятно, прекращают поиски обломков американского дрона MQ-9 Reaper, сбитого российскими Су-27 над международными водами 14 марта.

"Наблюдается сворачивание поисковой операции в месте, где произошел воздушный инцидент, они там кое-что выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 14 марта российские истребители "перехватили" американский MQ-9 над Черным морем. Самолеты сбрасывали топливо прямо на беспилотник, чтобы повредить его.

– Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что MQ-9 Reaper выполнял "обычные операции" в международном воздушном пространстве. В России утверждают, что БПЛА якобы направлялся к оккупированному РФ украинскому Крыму.

– 16 марта россияне заявили, что обнаружили обломки сбитого американского БПЛА и планируют его поднять. США подтвердили, что Россия могла обнаружить мелкие обломки беспилотника примерно в 120 км к юго-западу от Крыма. По данным американской стороны, речь идет о кусках стекловолокна или мелких деталях. При этом в Штатах сделали все, чтобы из этих обломков оккупанты не смогли получить никакой информации, имеющей разведывательную ценность.

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