"Есть усиление для нашей системы ПВО": Зеленский провел селектор и заслушал доклад Залужного о ходе боев

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля объявил, что противовоздушная оборона нашей страны будет усилена. Об этом гарант сообщил по итогам ежедневного селекторного совещания.

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Также лидер Украины рассказал, что заслушал доклады, касающиеся военной помощи нашей стране, оперативной обстановки на фронте и планов российских захватчиков. Некоторыми подробностями встречи Зеленский поделился на своем канале в Telegram.

"Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", – написал президент. Можно предположить, что он имеет в виду юг Украины, который после выхода России из зернового соглашения стал очень активно атаковаться ВС РФ с воздуха.

Главное управление разведки и Служба внешней разведки Украины доложили об активности врага и его ближайших планах.

Служба безопасности Украины отчиталась о "ходе последних реализаций по отношению к врагу внутри государства".

Доклад представил и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии столкновения.

"Верим в наших ребят. Работаем дальше", – подытожил президент Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

– Силы противовоздушной обороны Украины показывают хороший результат боевой работы во время российских ракетных атак, считает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако часть ракет защитники не могут перехватить из-за нехватки необходимых средств ПВО.

– Ранее Зеленский заявил, что Украине необходим полноценный воздушный щит. Только так мы сможем победить ракетный террор РФ.

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