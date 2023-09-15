"Есть весомый результат на Бахмутском направлении": Зеленский поблагодарил воинов, освобождающих Украину от оккупантов. Видео
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые освобождают Украину от оккупационных войск России. Освобождение населенного пункта Андреевка на Бахмутском направлении глава государства назвал весомым и очень нужным результатом для Украины.
Об этом президент сказал в обращении к украинцам и миру в конце 569-го дня войны с Россией. Видео опубликовали на Youtube-канале Офиса президента вечером в пятницу, 15 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он отметил, что активные боевые действия также продолжаются в районах поселков Курдюмовка и Клищиевка, а также возле Опытного и Водяного.
"3-я штурмовая, все привлеченные силы, штаб, командующий – генерал Сырский. Ребята, всем вам спасибо! Наши активные действия продолжаются и в районах Клещиевки, Курдюмовки. 36-я отдельная бригада морпехов очень мощно действует в районе Опытного и Водяного. Спасибо. вам, ребята! Район Вербового – наши несгибаемые воины, спасибо! Район Новопрокоповки – молодцы! Горжусь всеми воинами, приближающими нашу победу!" – подчеркнул президент.
Он рассказал, что провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они говорили об отмене ограничительных мер против нашего аграрного экспорта со стороны ЕС и о важности европейского единства.
"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне – с соседями. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну а если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать", – сказал политик.
Также в этот день были совещания с чиновниками и Офисом президента по поводу дальнейшей тактики защиты договоров и свободной торговли в ЕС.
"Помогая друг другу и защищая нашу общую свободу в Европе, в том числе экономическую свободу, мы укрепляем всех в Европе. И особенно это важно сейчас, в условиях такой геноцидной агрессии, которую развязала Россия", – сказал Зеленский.
На заседании Ставки главной темой была ситуация на передовой.
"Главком Залужный, командующие – доклады по ситуации на основных направлениях. Руководитель ГУР Буданов – отдельный доклад. Министр стратегпрома Камышин – содержательно о производстве оружия и снарядов в Украине. Каждую неделю фиксируем прогресс государства в собственном оборонном производстве", – рассказал глава государства.
В преддверии Дня спасителя, Зеленский поздравил коллектив ГСЧС Украины и поблагодарил за смелую и самоотверженную работу. Он принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции "Герой – спасатель года".
"Это событие – значительно больше, чем одно из официальных мероприятий. Наша благодарность для работников и работниц ГСЧС. Каждая государственная и ведомственная награда для спасателей – это отражение того, что жизнь людей защищается", – отметил украинский лидер.
Также президент провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Они говорили о приближении справедливости для Украины и всех людей, пострадавших от российских военных преступлений.
Зеленский подчеркнул, что ответственность должна быть четкой, конкретной, вполне справедливой – именно такой, как выданный МУС ордер на арест российского диктатора Путина.
"То, чего российский диктатор реально испугался. И теперь он старается не выезжать за пределы России, потому что сила права – она есть, и весомая. И мир имеет все возможности, чтобы право таки преодолело агрессию бандитской силы", – добавил он.
Гарант отметил, что власти Украины готовятся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. "Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты – и в новых оборонных пакетах от партнеров, и в решениях международных институтов", – сказал он.
В Украине также ведется активная работа по способности нашего государства окончательно уничтожить олигархически коррупционные влияния, которыми, в частности, Россия так долго пользовалась, чтобы ослаблять Украину, чтобы постоянно "подъедать" суверенитет нашего государства.
Зеленский добавил, что также провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, ОП.
"Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве – гарантированную устойчивость", – подчеркнул политик.
Он поздравил украинскую еврейскую громаду с праздником Рош га-Шана. "Поздравляю всех, кто празднует, и желаю, чтобы следующий год стал мирным – наконец-то мирным для всей Украины, для всех наших людей. Украина заслуживает мира, потому что делает все для победы. Я благодарю каждого и каждую, кто бьется за свободу и независимость! Я благодарю всех, кто помогает!" – подытожил президент Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Андреевке, расположенной под Бахмутом, повреждены или полностью уничтожены абсолютно все дома. Это село является одним из эпицентров битвы на южном фланге Бахмута.
Утром 15 сентября воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подтвердили, что российских оккупантов прогнали из Андреевки.
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