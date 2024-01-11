'Есть вопрос': Зеленский высказался о мужчинах мобилизационного возраста, находящихся за границей

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что мужчины мобилизационного возраста должны сами возвращаться из-за границы в Украину, чтобы участвовать в ее защите и поддерживать экономику. Он отметил, что те мужчины, которые пока не воюют, должны по крайней мере уплачивать налоги в государство.

Видео дня

Об этом он заявил во время совместного с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявления для СМИ. Президент отметил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину люди всех возрастов и полов выезжали за границу, поскольку неизвестно было, что будет происходить дальше.

Украинцы тогда спасали свою жизнь, а соседи Украины открывали границы для спасения. Однако в дальнейшем ситуация изменилась, поэтому по словам президента, мужчины мобилизационного возраста должны вернуться в Украину.

"Мы отстояли 50% с захваченной территории в начале войны, мы отбили врага. И два года дерутся наши ребята. И в это время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть в Украине", – заявил президент.

Глава государства отметил, что важно не только защищать государство, но и поддерживать экономику страны, ведь на содержание одного военного идет 6-8 налогоплательщиков. Поэтому к тем мужчинам, которые не воюют на фронте, не работают в Украине и выехали за границу есть вопросы.

"Если вы в Украине и вы не на фронте, а вы работаете – где бы вы ни работали! – если вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство. И это очень нужно. Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопрос. Вот и все.

Если мы хотим сохранить Украину, если мы хотим сохранить Европу, все мы должны понимать: либо мы помогаем Украине, либо нет; либо мы – граждане, которые на фронте, либо мы – граждане, работающие и уплачивающие налоги. Ибо не будет денег на военного. А не будет денег на военного – не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни", – заявил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил с речью в парламенте Эстонии. Глава государства заявил, что Украина должна выиграть битву у России, потому что речь идет о выживании украинского народа, целых городов и общин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время работы над законопроектом о мобилизации рассматривается вопрос привлечения в армию мужчин, находящихся за границей. Украина нуждается в пополнении своей армии, в то же время в новый закон планируют включить больше мотивационных мер, чем репрессивных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!