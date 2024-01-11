'Мы должны выиграть эту битву': Зеленский выступил на заседании Рийгикогу Эстонии и указал на исторический момент. Видео

Президент Владимир Зеленский выступил с речью в парламенте Эстонии. Глава государства заявил, что Украина должна выиграть битву у России, потому что речь идет о выживании украинского народа, целых городов и громад.

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По словам президента, сейчас на поле боя в Украине решается вопрос, каким будет отношение к свободе через несколько поколений в будущем. Обращение Зеленского транслируется на его Facebook-странице.

Глава государства отметил, что страна-террорист Россия превращает в руины украинские города. В свою очередь, украинский народ борется против агрессора за право быть свободным.

Также Зеленский отметил, что в российско-украинской войне решается судьба не только Украины, но и других стран, которые граничат с государством-террористом РФ.

"Мы должны выиграть эту битву, которая сейчас продолжается. Мы должны ее выиграть не только потому, что это битва за наши жизни – украинского народа, наших городов, наших громад, которые Россия превращает в руины. Мы должны выиграть в этой битве не только потому, что в ней решается судьба нашего государства и всех стран и народов, которым пришлось граничить с Россией. В этой битве решается, каким будет сейчас и после нас, и после наших детей, и после наших внуков глобальное отношение к свободе", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что свобода должна побеждать в противостояниях, развязанных тиранией. Поэтому война РФ против Украины имеет значение не только для европейского континента, а для каждой нации, которая ценит свободу или которая мечтает стать свободной.

"Тирания должна проигрывать. Тирания должна быть лузером всегда, всегда, всегда. Именно это мы должны оставить как наше главное политическое наследие. Мы, все государства, которые ценят независимость, все народы, которые не хотят, чтобы их дети были собственностью диктаторов, все лидеры, которые стремятся быть на светлой стороне. Поэтому в этой битве важен каждый, не только тот, у кого есть военный опыт или много оружия, не только тот, кто входит в те или иные мировые топы. Каждая нация важна", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что продолжительная пауза на поле боя в Украине не будет означать прекращение войны и политического диалога с Российской Федерацией. Эта пауза будет только помогать России, в частности, нарастить производство оружия, перегруппировать войска, восстановить утраченный в начале полномасштабной войны ресурс.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Эстонии призвал Запад усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно больше снарядов, и они пойдут вперед.