'Россия может переехать нас': Зеленский указал на угрозу для Украины в случае длительной паузы на фронте

Продолжительная пауза на поле боя в Украине не будет означать прекращение войны и политического диалога с Российской Федерацией. Эта пауза будет только помогать России, в частности, нарастить производство оружия, перегруппировать войска, восстановить утраченный в начале полномасштабной войны ресурс.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции со СМИ по результатам переговоров с Президентом Эстонской Республики Аларом Карисом. Сейчас оккупанты имеют большой дефицит с дронами, артиллерией и ракетами.

"Сейчас эта пауза это не просто замороженный конфликт, это будет пауза, которая поможет им, они не успевают. Мир также не успевает наполнять склады и Украина тоже, но мир помогает Украине, а у России сегодня есть дефицит. И мы видим как этот дефицит влияет на их стойкость на поле боя.

Дать паузу, рискнуть и дать два-три года Российской Федерации? Ну, она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что эти вопросы решаются в Украине и потому пауз в пользу России точно не будет. Также президент отметил, что поддержка войны самим населением РФ уменьшается.

"Далее если вы посмотрите на поддержку самим населением РФ этой войны – поддержка не растет. Они начали ощущать эту войну и на себе. Санкции, экономика у них падает, дефицит оружия", – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Таллинн заявил, что активы страны-агрессорки РФ, ее компаний и граждан должны быть обнаружены, заморожены и в конце концов конфискованы. Он подчеркнул, что Москва должна заплатить полную цену за преступления против украинцев.

Напомним, что в четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. Он встретился с главой государства Аларом Карисом.