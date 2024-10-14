Эстония хочет покупать вооружение у Украины, но есть препятствие: министр обороны раскрыл детали

В Эстонии рассматривают возможность покупать вооружение у украинской промышленности даже несмотря на то, что в стране действует запрет на его экспорт. Таллин считает, что такое сотрудничество было бы полезным для обеих стран – Украина получала бы средства и могла бы производить больше для собственной армии, которая на фронте продолжает бороться с вторжением россиян.

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Для того, чтобы покупать в Украине оборонную продукцию в условиях военного положения, необходимо получить разрешение правительства. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает RRE.ee.

Глава ведомства отметил, что запрет на экспорт не помешает, если страны придут к взаимной договоренности.

"Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег и сможет больше производить для собственной армии", – отметил Певкур.

По словам министра обороны, Эстония прежде всего заинтересована в ракетах дальнего действия. Он также добавил, что страна будет рассматривать только те системы вооружения, которые действительно необходимы эстонской армии.

"В деталях не можем говорить, но в первую очередь посмотрим на системы, которые могут влиять на противника на большой дальности", – подчеркнул Певкур.

СМИ пишет, что на следующей неделе (с 14 октября) Певкур встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, а также планирует визит в Украину.

Как отметил глава украинского Центра новых геополитических исследований Михаил Самусь, из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт оружия. Однако, по его словам, существует вариант обхода этого запрета.

К примеру, Украина и Эстония могут создать совместное предприятие, которое будет производить оборонную продукцию именно для эстонской армии. Таким образом, это не будет экспортом, а только производством для нужд Эстонии.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Эстонии обсуждали возможность отправки своих военных на территорию Украины. Эти эстонские солдаты находились бы на западе страны и выполняли небоевые задачи.

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