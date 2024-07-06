Эстония поставила Украине ЗРК малой дальности Mistral

Эстония передала Украине ЗРК и ракеты малой дальности Mistral. Это вооружение французского производства уже прибыло в наше государство.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии. Там заверили: и дальше будут поддерживать Украину в защите от государства-агрессора России.

"Подтверждено! В Украину поставлены предоставленные Эстонией ЗРК и ракеты малой дальности Mistral. Продолжим поддерживать борцов за свободу. Вместе мы можем остановить российскую агрессию", – отмечается в сообщении в официальном аккаунте эстонского оборонного ведомства в сети Х.

В Минобороны Эстонии не уточнили, о каких объемах вооружений и ракет к ним идет речь.

Что известно о ПЗРК Mistral

Mistral — это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции в 1987 году и модернизированный в 2000 году. Он применяется как в портативном варианте, так и устанавливается на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

ПЗРК Mistral имеет стандартную конфигурацию, характерную для других образцов оружия этого класса. Он достаточно громоздкий (длиной 1.86 м), но, как признавали украинские военные, применяющие это оружие на поле боя с апреля 2022 года, удобен в применении.

При транспортировке Mistral упаковывается в два контейнера общей массой около 50 кг, а для приведения оружия в боевое положение хватает 1 минуты. На перезарядку уходит не более 30 секунд, а пуск ракеты можно осуществить уже через 3-5 секунд после старта: начальная скорость составляет 40 м/с.

Важно, что головка самонаведения ракеты ПЗРК Mistral способна захватывать и сопровождать цели типа "самолет" на дальностях более 6 км и "вертолет" – более 4 км даже на встречных курсах. И при этом поражение цели практически гарантировано: погрешность наведения ракеты не превышает 1 м.

Первые 100 комплексов Mistral, как уже отмечалось, украинские воины получили весной 2022 года: тогда Норвегия передала 100 единиц этого оружия. Благодаря им в ВСУ появились первые огневые мобильные группы противовоздушной обороны на автомобилях типа "пикап". Эти комплексы также имела на вооружении 3-я отдельная танковая бригада ВСУ

Напомним, ранее 11 июня текущего года Эстония объявила о новом пакете помощи Украине. Тогда министр обороны страны Ханно Певкура отметил, что Украине немедленно нужна противовоздушная оборона для отражения воздушных атак со стороны РФ, и Эстония готова содействовать этому вместе со своими союзниками.

В объявленный пакет вошли переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и соответствующие боеприпасы, прибытие которых было подтверждено 6 июля.