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Эстония поставила Украине ЗРК малой дальности Mistral

Лилия Рагуцкая
War
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Эстония поставила Украине ЗРК малой дальности Mistral

Эстония передала Украине ЗРК и ракеты малой дальности Mistral. Это вооружение французского производства уже прибыло в наше государство.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии. Там заверили: и дальше будут поддерживать Украину в защите от государства-агрессора России.

"Подтверждено! В Украину поставлены предоставленные Эстонией ЗРК и ракеты малой дальности Mistral. Продолжим поддерживать борцов за свободу. Вместе мы можем остановить российскую агрессию", – отмечается в сообщении в официальном аккаунте эстонского оборонного ведомства в сети Х.

Эстония поставила Украине ЗРК малой дальности Mistral

В Минобороны Эстонии не уточнили, о каких объемах вооружений и ракет к ним идет речь.

Что известно о ПЗРК Mistral

Mistral — это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции в 1987 году и модернизированный в 2000 году. Он применяется как в портативном варианте, так и устанавливается на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

Эстония поставила Украине ЗРК малой дальности Mistral

ПЗРК Mistral имеет стандартную конфигурацию, характерную для других образцов оружия этого класса. Он достаточно громоздкий (длиной 1.86 м), но, как признавали украинские военные, применяющие это оружие на поле боя с апреля 2022 года, удобен в применении.

При транспортировке Mistral упаковывается в два контейнера общей массой около 50 кг, а для приведения оружия в боевое положение хватает 1 минуты. На перезарядку уходит не более 30 секунд, а пуск ракеты можно осуществить уже через 3-5 секунд после старта: начальная скорость составляет 40 м/с.

Важно, что головка самонаведения ракеты ПЗРК Mistral способна захватывать и сопровождать цели типа "самолет" на дальностях более 6 км и "вертолет" – более 4 км даже на встречных курсах. И при этом поражение цели практически гарантировано: погрешность наведения ракеты не превышает 1 м.

Эстония поставила Украине ЗРК малой дальности Mistral

Первые 100 комплексов Mistral, как уже отмечалось, украинские воины получили весной 2022 года: тогда Норвегия передала 100 единиц этого оружия. Благодаря им в ВСУ появились первые огневые мобильные группы противовоздушной обороны на автомобилях типа "пикап". Эти комплексы также имела на вооружении 3-я отдельная танковая бригада ВСУ

Напомним, ранее 11 июня текущего года Эстония объявила о новом пакете помощи Украине. Тогда министр обороны страны Ханно Певкура отметил, что Украине немедленно нужна противовоздушная оборона для отражения воздушных атак со стороны РФ, и Эстония готова содействовать этому вместе со своими союзниками.

В объявленный пакет вошли переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и соответствующие боеприпасы, прибытие которых было подтверждено 6 июля.

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