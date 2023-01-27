Эстония запросила у Германии согласие на поставку в Украину кассетных боеприпасов

Правительство Эстонии планирует удовлетворить просьбу украинской стороны о поставках для армии кассетных боеприпасов. Эти снаряды ранее были закуплены у Германии, поэтому страна намерена просить у Берлина разрешение на их передачу армии Украины.

Видео дня

Об этом сказал руководитель министерства обороны страны Ханно Певкур в интервью изданию ERR в четверг, 26 января. Чтобы сделка состоялась необходимо заручиться согласием страны-производителя.

Как говорится в материале, более сотни государств подписали конвенцию о нераспространении такого типа боеприпасов. Однако в список стран не входит ни Эстония, ни Украина. Соглашение также не подписано такими государствами, как, например, Соединенные Штаты Америки, Израиль и Китай.

Как заявил Певкур, такое решение было бы оправданным, поскольку государство-агрессор Россия, которая ведет против Украины войну, уже использует кассетные боеприпасы.

"Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", – сказал он.

По словам руководителя отдела Сил обороны Эстонии, подполковника Каареля Мяэсалу, этот тип снарядов похож на контейнер, при взрыве из него вылетает более 60 гранат. Они способны пробить броню боевой машины пехоты противника.

В то же время такие боеприпасы, как сказал эксперт, являются не только крайне точными, но и "капризными". Их нужно использовать исключительно на ровной местности, только в этом случае они будут эффективны.

Эстонские военные имеют на вооружении кассетные боеприпасы немецкого производства с 90-х годов.

Снаряды такого типа являются опасными для гражданского населения. Однако их использование для подавления сил противника вполне оправдано, считает Рене Вярк, сопрофессор международного права Таллиннского университета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония утвердила самый крупный для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Все гаубицы 155 мм, которые были на вооружении эстонской армии, государство передало нашим Силам обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!