'Эта история о несокрушимости': украинский воин 'Самурай', потерявший глаза на войне, сыграл свадьбу с любимой. Фото и видео

Накануне, 21 августа, в Киеве прошла свадьба защитника Украины Владислава Ещенко по псевдо "Самурай" с любимой девушкой Валерией. Жених не смог увидеть, как красива была его избранница в этот самый счастливый для обоих день: воин потерял на войне оба глаза.

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Несмотря на ужасные травмы, полученные во время разминирования заминированных россиянами территорий, Владислав не опустил рук и помогает побратимам с подобными травмами, а также мечтает о том, чтобы в Украине появилась экспериментальная технология, которая поможет снова видеть незнакомым бойцам. О свадьбе "Самурая" рассказали фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Вчера имели честь присутствовать на свадьбе настоящего героя, Владислава Ещенко, известного как "Самурай". Мы знакомили вас с Владом несколько месяцев назад. Сапер и доброволец, он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Влад потерял оба глаза и возможность видеть мир. Однако даже это не смогло его сломить", – говорится в сообщении на странице фотографов.

Благодаря отцу и любимой девушке Владислав не отчаялся, не сдался – и встал на ноги. Более того: теперь он помогает побратимам, которые проходят тот же путь, что в свое время прошел "Самурай". Он делится опытом с военными, частично или полностью потерявшими зрение на войне, помогает им привыкнуть к новой реальности и собственным примером доказывает: даже после таких ранений жизнь не заканчивается.

И с первых секунд после того, как Влад очнулся в госпитале, он неизменно ощущал любовь и поддержку любимой Валерии. 21 августа она согласилась стать его супругой.

"Эта история о несокрушимости, да. А еще о великом горе, которое принесла Россия с собой. Если бы не война, этот молодой жизнерадостный парень мог бы видеть свою красивую невесту в самый важный для них день", – отметили Либеровы.

Владислав родился в оккупированной с 2014 года Горловке Донецкой области. Когда на Донбасс пришел "русский мир", юноша еще учился в школе. Вместе с семьей он уехал в Славянск, где окончил школу.

Далее будущий Герой присоединился к организации HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием, где и получил первый опыт деминера: вместе с единомышленниками Владислав разминировал родной Донбасс.

"Наша задача была выявить и обеспечить подход сотрудникам ГСЧС так, чтобы они могли разминировать даже в положении лежа", – рассказывал Владислав в одном из интервью.

Когда же началось полномасштабное вторжение РФ, Ещенко долго не раздумывал и ушел воевать: уже 5 марта во Временном Яру он принял присягу. На фронте занимался тем же, чем и до 24 февраля 2022 года: обезвреживал взрывные устройства, которыми Россия густо устилала украинскую землю.

Во время ликвидации боеприпасов, 9 августа 2022 года, воин получил крайне тяжелые ранения: тогда одна из мин взорвалась, спровоцировав детонацию еще более 80 взрывных устройств.

"Мне выжгло глаза, их пришлось удалить, чтобы не было гангрены. Также я потерял слух — правое ухо полностью, левое частично. Без слуховых аппаратов, в которых я сейчас, вас бы не слышал. Я собеседника слышу на расстоянии не более 1-1 ,5 метров, и если звук направлен в левое ухо. Из меня достали около 30 осколков. Мне выжгло слизистую, я не чувствую запахов. Некоторое время в трахее стояла трубка для подачи воздуха. Дышал я через аппарат искусственного дыхания, в желудке у меня был установлен зонд — меня кормили через него. Также была сломана челюсть, во лбу стоит титановая пластина и в скулах. Полностью было разорвано лицо, его сшивали. Меня сначала прооперировали в Днепре, удалили глаза, а потом на вертолете транспортировали в Киев", – рассказывал Владислав в интервью "Общественному".

Сейчас он мечтает о двух вещах: о том, чтобы в Украине появилась экспериментальная технология, которая вернет зрение ему и воинам, имеющим схожие травмы, а также о том, чтобы увидеть Победу Украины.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как волонтер из Англии нашел свою судьбу в Украине и женился. Гражданин Великобритании Джеймс Каприни и украинка Наталья Исакова женились в Запорожье.

Они познакомились после начала полномасштабной войны – Каприни приехал в Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион, однако впоследствии решил волонтерить и встретил здесь свою любовь.